Зеленський про помилки під час війни: Іноді не хочеш, але мусиш

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за роки повномасштабної війни припускався багатьох помилок. За його словами, це пов’язано з великою кількістю складних рішень і домовленостей, які доводиться ухвалювати щодня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв’ю головній редакторці The Wall Street Journal Еммі Такер.

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Президент зазначив, що частина рішень є складною та чутливою, а іноді йому доводиться робити те, чого він сам не хоче.

"Звичайно, я роблю помилки. Під час війни ти робиш дуже багато помилок. Чому? Тому що тобі доводиться укладати сотні угод щодня", - сказав Зеленський.

За його словами, бувають ситуації, коли рішення доводиться ухвалювати всупереч власному бажанню.

"Іноді ти знаєш, що навіть не хочеш цього робити, але мусиш", - додав глава держави.

При цьому Зеленський не уточнив, які саме рішення, ухвалені під час повномасштабної війни, він вважає помилковими.

Президент розповів про стрес після років війни

Під час інтерв’ю Емма Такер також запитала Зеленського, як він справляється зі стресом після кількох років повномасштабної війни.

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"Не знаю. Я не впевнений, що справді з ним справляюся", - відповів президент.

Він також зазначив, що намагається виконувати свою роботу так, щоб після завершення війни та президентства залишитися жити в Україні й мати можливість спокійно ходити її вулицями.

Зеленський: усе зрештою зводиться до людей

За словами президента, важливу роль у його ставленні до роботи відіграють люди.

"Все обертається навколо людей. Люди дають тобі енергію жити. А є люди, яких ти ненавидиш, - і вони забирають усю твою енергію", - сказав Зеленський.

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