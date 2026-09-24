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Зеленский об ошибках во время войны: Иногда не хочешь, но вынужден

Зеленский рассказал об ошибках и стрессе за годы войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за годы полномасштабной войны допускал много ошибок. По его словам, это связано с большим количеством сложных решений и договоренностей, которые приходится принимать ежедневно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью главному редактору The Wall Street Journal Эмми Такер.

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Президент отметил, что часть решений является сложной и деликатной, а иногда ему приходится делать то, чего он сам не хочет.

"Конечно, я совершаю ошибки. Во время войны ты совершаешь очень много ошибок. Почему? Потому что тебе приходится заключать сотни соглашений каждый день", — сказал Зеленский.

По его словам, бывают ситуации, когда решение приходится принимать вопреки собственному желанию.

"Иногда ты знаешь, что даже не хочешь этого делать, но вынужден", — добавил глава государства.

При этом Зеленский не уточнил, какие именно решения, принятые во время полномасштабной войны, он считает ошибочными.

Президент рассказал о стрессе после нескольких лет войны

Во время интервью Эмма Такер также спросила Зеленского, как он справляется со стрессом после нескольких лет полномасштабной войны.

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"Не знаю. Я не уверен, что действительно с ним справляюсь", - ответил президент.

Он также отметил, что старается выполнять свою работу так, чтобы после окончания войны и президентства остаться жить в Украине и иметь возможность спокойно ходить по её улицам.

Зеленский: в конечном итоге все сводится к людям

По словам президента, важную роль в его отношении к работе играют люди.

"Все вращается вокруг людей. Люди дают тебе энергию жить. А есть люди, которых ты ненавидишь, — и они забирают всю твою энергию", — сказал Зеленский.

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война (1630) Зеленский Владимир (25980) Украина (41939)
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Топ комментарии
+36
Ти наша головна помилка.
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24.09.2026 07:58 Ответить
+30
А все одно-прийдеться відповідати за ВСІ помилки,чи свідомі рішення. За міндічів і його собутильників,за асфальт замість ракет,за прокурорів,а головне за порушення Конституції і молитись,щоб до влади не прийшов Порох,бо ти йому зі 140-а проваджень ЖОДНОГО на сьогодні не довів,а він тобі доведе все,що нариє!!! БІЖИ ВОВА,БІЖИ!!!!
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24.09.2026 07:59 Ответить
+28
Безпомилково тільки крадеться.
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24.09.2026 07:57 Ответить

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