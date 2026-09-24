Президент Словакии Пеллегрини в ООН: война не должна стать "нормой"
Президент Словакии Петер Пеллегрини в ходе выступления на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН призвал мировое сообщество не допустить, чтобы война и насилие стали обычной нормой международных отношений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
Он подчеркнул необходимость соблюдения международного права и дипломатии в условиях обострения глобальных конфликтов.
Особое внимание словацкий президент уделил войне России против Украины.
По его словам, боевые действия продолжают приводить к разрушениям вблизи границ Словакии, а российские удары по гражданским объектам и критической инфраструктуре остаются неприемлемыми.
Пеллегрини призвал поддерживать дипломатические усилия, направленные на прекращение войны и установление долгосрочного мира.
Президент Словакии предостерег от "нормализации" насилия
Пеллегрини заявил, что мир не должен смириться с ситуацией, когда применение силы, изменение границ и нарушение суверенитета становятся привычным способом решения политических споров.
"Если насилие станет нормой для следующего поколения, сама дипломатия станет сложнее. То, что трудно решить сегодня, завтра может стать невозможным", — сказал президент Словакии.
По его словам, одной из самых неотложных задач мировых лидеров является прекращение насилия, сохранение дипломатических механизмов и недопущение превращения нынешних конфликтов в обычное явление.
Пеллегрини призвал соблюдать Устав ООН
Президент Словакии также заявил, что ослабление международных институтов и переход от сотрудничества к конфронтации делают мир более уязвимым.
Он призвал государства вернуться к соблюдению Устава ООН и отказаться от подхода, при котором политические проблемы решаются силой, изменением границ или нарушением суверенитета.
"Лидерство заключается не в готовности к эскалации, оно требует смелости для деэскалации", - подытожил Пеллегрини.
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