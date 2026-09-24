Президент Словаччини Пеллегріні в ООН: війна не має стати "нормою"

Президент Словаччини Петер Пеллегріні під час виступу на загальних дебатах Генеральної асамблеї ООН закликав світову спільноту не допустити, щоб війна та насильство стали звичною нормою міжнародних відносин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

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Він наголосив на необхідності зберігати міжнародне право та дипломатію в умовах посилення глобальних конфліктів.

Окрему увагу словацький президент приділив війні Росії проти України.

За його словами, бойові дії продовжують спричиняти руйнування неподалік від кордонів Словаччини, а російські удари по цивільних об'єктах і критичній інфраструктурі залишаються неприйнятними.

Пеллегріні закликав підтримувати дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни та встановлення довготривалого миру.

Президент Словаччини застеріг від "нормалізації" насильства

Пеллегріні заявив, що світ не має змиритися з ситуацією, коли застосування сили, зміна кордонів і порушення суверенітету стають звичним способом вирішення політичних суперечок.

"Якщо насильство стане нормою для наступного покоління, сама дипломатія стане складнішою. Те, що важко вирішити сьогодні, завтра може стати неможливим", - сказав президент Словаччини.

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За його словами, одним із найнагальніших завдань світових лідерів є припинення насильства, збереження дипломатичних механізмів і недопущення перетворення нинішніх конфліктів на звичайне явище.

Пеллегріні закликав дотримуватися Статуту ООН

Президент Словаччини також заявив, що послаблення міжнародних інституцій та перехід від співпраці до конфронтації роблять світ більш вразливим.

Він закликав держави повернутися до дотримання Статуту ООН і відкинути підхід, за якого політичні проблеми вирішуються силою, зміною кордонів або порушенням суверенітету.

"Лідерство полягає не у готовності до ескалації, воно вимагає сміливості для деескалації", - підсумував Пеллегріні.

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