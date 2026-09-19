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Новини Агресія Росії проти України
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Україна може увійти до нового безпекового альянсу, - Ландсбергіс

Ландсбергіс заявив про можливий альянс України та Європи

Ексміністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає реалістичною ідею створення регіонального безпекового формату за участю України, країн Балтії, Польщі та держав Північної Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив ексміністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс в інтерв’ю Укрінформу.

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За його словами, залежно від структури такого альянсу до нього могли б долучитися також Велика Британія, Німеччина та Румунія.

Ландсбергіс також наголосив на необхідності для європейських країн готуватися до можливого посилення російських загроз, зокрема безпілотних і гібридних атак. Він зазначив, що Росія може змінювати сценарії гібридного тиску, тому Європі потрібно враховувати різні варіанти розвитку подій.

Ландсбергіс заявив про майбутню поразку Росії

Попри песимістичну оцінку готовності Європи до можливої нової війни, Ландсбергіс заявив, що переконаний у майбутній поразці Росії у війні проти України. Водночас  за його словами, залишається невизначеним, де саме Москва буде змушена визнати свою поразку.

"Росія цю війну програє. Питання лише в тому, коли й де саме її змусять визнати поразку", - сказав політик.

На думку Ландсбергіса, для Європи важливо, щоб Росію змусили програти у нинішній війні, а не після можливого поширення бойових дій на територію інших держав.

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Автор: 

Ландсбергіс Габріелюс (216) війна в Україні (9247)
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Топ коментарі
+6
Цей "альянс" виглядатиме так:
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19.09.2026 11:29 Відповісти
+5
Логічно, що це насамперед країни, що мають спільний кордон із їпанутими лопатоїдами і чітко усвідомлюють, що загроза завжди існуватиме, доки балалайня не буде розвалена хоча б на кілька улусів.
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19.09.2026 11:37 Відповісти
+2
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19.09.2026 11:30 Відповісти

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