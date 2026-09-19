Україна може увійти до нового безпекового альянсу, - Ландсбергіс

Ексміністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає реалістичною ідею створення регіонального безпекового формату за участю України, країн Балтії, Польщі та держав Північної Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив ексміністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс в інтерв’ю Укрінформу.

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За його словами, залежно від структури такого альянсу до нього могли б долучитися також Велика Британія, Німеччина та Румунія.

Ландсбергіс також наголосив на необхідності для європейських країн готуватися до можливого посилення російських загроз, зокрема безпілотних і гібридних атак. Він зазначив, що Росія може змінювати сценарії гібридного тиску, тому Європі потрібно враховувати різні варіанти розвитку подій.

Ландсбергіс заявив про майбутню поразку Росії

Попри песимістичну оцінку готовності Європи до можливої нової війни, Ландсбергіс заявив, що переконаний у майбутній поразці Росії у війні проти України. Водночас за його словами, залишається невизначеним, де саме Москва буде змушена визнати свою поразку.

"Росія цю війну програє. Питання лише в тому, коли й де саме її змусять визнати поразку", - сказав політик.

На думку Ландсбергіса, для Європи важливо, щоб Росію змусили програти у нинішній війні, а не після можливого поширення бойових дій на територію інших держав.

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