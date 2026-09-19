Європа ризикує побачити війська РФ біля Вільнюса і Варшави, - ексглава МЗС Литви Ландсбергіс

Європейським країнам потрібно вже зараз посилювати власну обороноздатність і підтримувати Україну, оскільки в іншому разі війна може поширитися на територію інших держав.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив ексміністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс в інтерв’ю Укрінформу.

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За його словами, Європа наразі не має достатньої готовності до нової війни та намагається виграти час для нарощування оборонних спроможностей.

Європа рухається до нової війни

"Я не думаю, що Європа запобігає наступній війні. Вона йде до наступної війни", - заявив Ландсбергіс.

Він вважає, що європейські країни ризикують повторити помилки минулого, якщо намагатимуться домовитися з Росією замість створення достатніх умов для стримування її подальшої агресії.

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За словами політика, Європа має використати нинішній час для зміцнення власної оборони та підтримки України, поки Росія не накопичила додаткові ресурси.

Україна має досвід сучасної війни

Ландсбергіс окремо наголосив на ролі України в майбутній європейській системі безпеки. На його думку, Україна має унікальний досвід ведення війни XXI століття, зокрема у сфері застосування безпілотників.

Він зазначив, що європейські країни можуть закуповувати дрони та інше обладнання, однак сам факт наявності техніки не означає готовності до масштабної дронової війни.

"Україна має доктринальне розуміння дронової війни. В Європі його немає", - сказав Ландсбергіс.

Він також вважає, що Україна може стати одним із центральних елементів регіональної системи оборони Європи.

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