Европа рискует увидеть войска РФ у Вильнюса и Варшавы, - экс-глава МИД Литвы Ландсбергис

Европейским странам необходимо уже сейчас укреплять собственную обороноспособность и поддерживать Украину, поскольку в противном случае война может распространиться на территорию других государств.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такую точку зрения высказал экс-министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью "Укринформу".

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По его словам, Европа пока не готова к новой войне и пытается выиграть время для наращивания оборонного потенциала.

Европа движется к новой войне

"Я не думаю, что Европа предотвращает следующую войну. Она движется к следующей войне", — заявил Ландсбергис.

Он считает, что европейские страны рискуют повторить ошибки прошлого, если будут пытаться договориться с Россией вместо того, чтобы создать достаточные условия для сдерживания ее дальнейшей агрессии.

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По словам политика, Европа должна использовать нынешнее время для укрепления собственной обороны и поддержки Украины, пока Россия не накопила дополнительные ресурсы.

Украина имеет опыт современной войны

Ландсбергис отдельно подчеркнул роль Украины в будущей европейской системе безопасности. По его мнению, Украина обладает уникальным опытом ведения войны XXI века, в частности в сфере применения беспилотников.

Он отметил, что европейские страны могут закупать дроны и другое оборудование, однако сам факт наличия техники не означает готовности к масштабной дроновой войне.

"У Украины есть доктринальное понимание дронной войны. В Европе его нет", — сказал Ландсбергис.

Он также считает, что Украина может стать одним из центральных элементов региональной системы обороны Европы.

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