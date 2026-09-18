Росія вступила в нову фазу війни проти України, - The Economist

Росія перейшла до нового етапу війни проти України, який чинить посилений фізичний, психологічний, економічний та політичний тиск на країну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі The Economist.

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За даними видання, останнім часом у Києві фіксуються серйозні перебої в роботі громадського транспорту. Повітряні тривоги та попередження про ракетні й дронові удари стали звичною частиною життя столиці.

The Economist зазначає, що вибухи поблизу автозаправних станцій, залізничної інфраструктури, торговельних центрів, офісів і житлових будинків створюють постійний тиск на мешканців міста.

Видання також пише про ознаки нового відтоку сімей із Києва до безпечніших регіонів на заході України.

Новий етап війни створює додатковий тиск

Як зазначає The Economist, українці значною мірою адаптувалися до життя в умовах війни. Водночас нинішній етап, за оцінкою видання, посилює навантаження на країну одразу в кількох сферах — фізичній, психологічній, економічній та політичній.

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При цьому залишається відкритим питання, наскільки дипломатичні зусилля можуть сприяти зниженню інтенсивності бойових дій.

Переговори можуть перейти до технічної угоди

За інформацією джерел, ознайомлених із переговорами представників президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, найближчими тижнями може бути представлена пропозиція щодо обмеженої технічної домовленості.

The Economist також повідомляє, що на початку жовтня в Абу-Дабі можуть відбутися тристоронні переговори за участю представників США, України та Росії.

Водночас джерела видання вважають, що Володимир Путін щонайменше до весни може не погоджуватися на припинення наступальних дій. Це є оцінкою джерел, на які посилається The Economist, а не підтвердженим рішенням російської сторони.

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