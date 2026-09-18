Россия вступила в новую фазу войны против Украины, - The Economist
Россия перешла к новому этапу войны против Украины, который оказывает усиленное физическое, психологическое, экономическое и политическое давление на страну.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Economist.
По данным издания, в последнее время в Киеве фиксируются серьезные перебои в работе общественного транспорта. Воздушные тревоги и предупреждения о ракетных и дронных ударах стали привычной частью жизни столицы.
The Economist отмечает, что взрывы вблизи автозаправочных станций, железнодорожной инфраструктуры, торговых центров, офисов и жилых домов создают постоянное давление на жителей города.
Издание также пишет о признаках нового оттока семей из Киева в более безопасные регионы на западе Украины.
Новый этап войны создает дополнительное давление
Как отмечает The Economist, украинцы в значительной степени адаптировались к жизни в условиях войны. В то же время нынешний этап, по оценке издания, усиливает нагрузку на страну сразу в нескольких сферах — физической, психологической, экономической и политической.
При этом остается открытым вопрос, насколько дипломатические усилия могут способствовать снижению интенсивности боевых действий.
Переговоры могут перейти к техническому соглашению
По информации источников, знакомых с ходом переговоров представителей президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ближайшие недели может быть представлено предложение об ограниченном техническом соглашении.
The Economist также сообщает, что в начале октября в Абу-Даби могут состояться трехсторонние переговоры с участием представителей США, Украины и России.
В то же время источники издания считают, что Владимир Путин, по крайней мере, до весны может не соглашаться на прекращение наступательных действий. Это оценка источников, на которые ссылается The Economist, а не подтвержденное решение российской стороны.
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Ніякої нової фази війни нема, росія навіть зменшила удари по території України в порівнянні з 2025.
Просто Захід ніхера не виробляє ППО і не може нас забезпечитьи. Всі сроки постачання ППО зірвані.
Захід який витрачає 1,5 трильйона на оборону нічого толком не виробляє і немає.