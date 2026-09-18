В Белом доме рассматривают экономические соглашения с Россией до завершения войны в Украине, - NYT
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения с Россией отдельных экономических и иных соглашений ещё до окончания войны в Украине. Речь идет о соглашениях, которые могут быть заключены независимо от достижения полноценного мирного соглашения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.
По данным издания, среди возможных направлений сотрудничества США и Россия рассматривают энергетику и инвестиции. В Белом доме могут рассматривать такие договоренности как один из инструментов для продвижения переговорного процесса по завершению войны.
В то же время, по информации источников, внутри администрации Трампа нет единодушия в отношении такого подхода. Часть американских чиновников опасается, что преждевременное предоставление России экономических стимулов может ослабить рычаги давления Вашингтона на Москву.
Возможные договоренности сталкиваются с санкциями
Отдельным вопросом остается американский санкционный режим в отношении России. Палата представителей США одобрила законопроект с новыми ограничениями, направленными, в частности, против российского финансового и энергетического секторов.
В Кремле выступили против ужесточения санкций. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что новые ограничения могут затруднить дипломатические контакты.
Переговоры по поводу войны остаются без окончательной договоренности
В то же время Трамп продолжает заявлять о возможности достижения договоренности с российским руководством. По данным NYT, обсуждение потенциальных экономических соглашений с Москвой пока является предметом внутренних дискуссий в Вашингтоне, а не утвержденной политикой.
Переговорный процесс по прекращению войны в Украине продолжается, однако окончательного мирного соглашения стороны пока не достигли.
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