В Белом доме рассматривают экономические соглашения с Россией до завершения войны в Украине, - NYT

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения с Россией отдельных экономических и иных соглашений ещё до окончания войны в Украине. Речь идет о соглашениях, которые могут быть заключены независимо от достижения полноценного мирного соглашения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

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По данным издания, среди возможных направлений сотрудничества США и Россия рассматривают энергетику и инвестиции. В Белом доме могут рассматривать такие договоренности как один из инструментов для продвижения переговорного процесса по завершению войны.

В то же время, по информации источников, внутри администрации Трампа нет единодушия в отношении такого подхода. Часть американских чиновников опасается, что преждевременное предоставление России экономических стимулов может ослабить рычаги давления Вашингтона на Москву.

Возможные договоренности сталкиваются с санкциями

Отдельным вопросом остается американский санкционный режим в отношении России. Палата представителей США одобрила законопроект с новыми ограничениями, направленными, в частности, против российского финансового и энергетического секторов.

В Кремле выступили против ужесточения санкций. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что новые ограничения могут затруднить дипломатические контакты.

Переговоры по поводу войны остаются без окончательной договоренности

В то же время Трамп продолжает заявлять о возможности достижения договоренности с российским руководством. По данным NYT, обсуждение потенциальных экономических соглашений с Москвой пока является предметом внутренних дискуссий в Вашингтоне, а не утвержденной политикой.

Переговорный процесс по прекращению войны в Украине продолжается, однако окончательного мирного соглашения стороны пока не достигли.

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