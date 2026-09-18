У Білому домі розглядають економічні угоди з Росією до завершення війни в Україні, - NYT

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість укладання з Росією окремих економічних та інших домовленостей ще до завершення війни в Україні. Йдеться про угоди, які можуть бути укладені незалежно від досягнення повноцінної мирної угоди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела.

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За даними видання, серед можливих напрямів співпраці США та Росії розглядають енергетику й інвестиції. У Білому домі можуть розглядати такі домовленості як один із інструментів для просування переговорного процесу щодо завершення війни.

Водночас за інформацією джерел, всередині адміністрації Трампа немає одностайності щодо такого підходу. Частина американських чиновників побоюється, що передчасне надання Росії економічних стимулів може послабити важелі тиску Вашингтона на Москву.

Можливі домовленості стикаються із санкціями

Окремим питанням залишається американський санкційний режим щодо Росії. Палата представників США схвалила законопроєкт із новими обмеженнями, спрямованими, зокрема, проти російського фінансового та енергетичного секторів.

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У Кремлі виступили проти посилення санкцій. Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що нові обмеження можуть ускладнити дипломатичні контакти.

Переговори щодо війни залишаються без остаточної домовленості

Водночас Трамп продовжує заявляти про можливість досягнення домовленості з російським керівництвом. За даними NYT, обговорення потенційних економічних угод із Москвою наразі є предметом внутрішніх дискусій у Вашингтоні, а не затвердженою політикою.

Переговорний процес щодо завершення війни в Україні триває, однак остаточної мирної угоди сторони наразі не досягли.

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