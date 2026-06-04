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Новини Співпраця США та РФ
2 005 28

У Кремлі зібралися рити масштабний тунель до США

Кирило Дмитрієв заявив про будівництво тунелю між США і РФ

У Росії заявили про можливе підписання угоди зі США щодо проєктування масштабного тунелю між Чукоткою та Аляскою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть росЗМІ.

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Заява про можливу угоду та проєктування тунелю

Спецпосланець російського диктатора Кирило Дмитрієв заявив, що документ нібито планують підписати у п’ятницю, 5 червня.

За його словами, сторони можуть домовитися про продовження проєктування, а сам тунель у майбутньому мають намір побудувати.

Він також зазначив, що цей об’єкт розглядається як один із найбільших інфраструктурних проєктів у відносинах між Росією та США.

"Сторони домовляться про продовження проєктування, а сам тунель обов’язково побудують", – заявив Дмитрієв.

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Ідея тунелю через Берингову протоку

Раніше Дмитрієв пропонував ідею так званого "тунелю Путіна-Трампа", який мав би з’єднати Росію та США через Берингову протоку.

За його словами, реалізація проєкту нібито можлива за вісім років, а вартість може становити близько 8 мільярдів доларів за умови використання технологій компанії The Boring Company Ілона Маска.

Також він стверджував, що тунель міг би відкрити можливості для спільного освоєння природних ресурсів і стати першим прямим сполученням між континентами через території обох країн.

Пізніше президент США Дональд Трамп назвав ідею будівництва такого тунелю "цікавою".

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Автор: 

росія (70300) США (26685) тунель (29)
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Топ коментарі
+16
Реально й@бнуті на всю голову тварюки.
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04.06.2026 20:27 Відповісти
+5
Хороша штука... У нас така вже була... Називалася "асфальтокрадівництво"...
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04.06.2026 20:26 Відповісти
+5
А до тоннеля по Чукотке на оленях местных скакать, ягелем заправляясь каждые 30км?
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04.06.2026 20:38 Відповісти
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Назвіть його "Прекрасний Трам-Тунель" і рудий підпише.
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04.06.2026 20:26 Відповісти
Хороша штука... У нас така вже була... Називалася "асфальтокрадівництво"...
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04.06.2026 20:26 Відповісти
Реально й@бнуті на всю голову тварюки.
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04.06.2026 20:27 Відповісти
Маск "вже побудував" швидкісний потяг між сан-франциско та лос-анджелесом
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04.06.2026 20:27 Відповісти
Ну, твій трамп теж війну в Україні за 24 години закінчив.
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04.06.2026 20:43 Відповісти
Краще міст. Хоча ні. Там же тектонічний розлом і крижини плавають.
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04.06.2026 20:28 Відповісти
Краще прорити тунель Мацква - Анкорiдж.
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04.06.2026 20:30 Відповісти
Там колючий дріт тягнути треба, а вони "трубу" планують. У кацапів повзяння по трубі - це вже національна традиція, навіть пам'ятники трубам встановлюють...
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04.06.2026 20:32 Відповісти
навряд чи всі росіяни помістяться у тому тонелі, але якщо хоч якась частина - і то добре.
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04.06.2026 20:34 Відповісти
"сторони можуть домовитися про продовження проєктування, а сам тунель у майбутньому мають намір побудувати Джерело: https://censor.net/ua/n4006778". Дуже страшно . А якщо не зможуть домовитись про продовження проектування, то мабуть і наміру про будівництво вже не буде.
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04.06.2026 20:35 Відповісти
А до тоннеля по Чукотке на оленях местных скакать, ягелем заправляясь каждые 30км?
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04.06.2026 20:38 Відповісти
"Обязательно" построят по словам слащавого дмитреева это разве что в его мечтах. Они этими бреднями кормят американцев каждый месяц. Про супер-пупер-мега экономически выгодные проекты между усрашкой и штатами
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04.06.2026 20:38 Відповісти
Пока что только крутят у виска и ржут за кулисами. Но главное продолжать впаривать дичь про супер мега проекты, половцев и печенегов
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04.06.2026 20:43 Відповісти
При Порошенко был такой друг-вор, сегодня бегун министр транспорта с " ГИПЕРЛУПОМ" от Илона Маска.
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04.06.2026 20:41 Відповісти
Висрався? молодець, от тільки штни треба було зняти, а то ж...
Друг-вор, зЄбанате, то все ближче до зесрані, типу, міндічі, цукермани і т.п. А розмови про проєкт від Омельяна то лиш розмови. То грошей не коштує.
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04.06.2026 21:12 Відповісти
OMG
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04.06.2026 20:41 Відповісти
Це херня, там треба як мінімум 70 мільярдів доларів, і куди? З чукотки доріг немає
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04.06.2026 20:44 Відповісти
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04.06.2026 20:45 Відповісти
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04.06.2026 20:44 Відповісти
По тунелю демократи пустять газ, коли трамп буде у психлікарні.
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04.06.2026 20:45 Відповісти
Тунель з нікуди у нікуди.
Проєкт заради проєкту без будь'якої потреби та економічного обгрунтування.
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04.06.2026 20:47 Відповісти
В США, там і на Алясці є дороги, а в кацапії тільки олені, то тунель для оленів)
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04.06.2026 20:49 Відповісти
Який дурень може погодитись на цю авантюру дмітрієва і відкофа і хто туди буде вкладати десятки мільярдів доларів ?підписати можна але це мертвонароджена аванюра навіть для Трампа.
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04.06.2026 20:49 Відповісти
В дитинстві, коли поглинав усе, на чому стояло клеймо "фантастика", натрапив на "твір" навіженої комуністки маріетти шагінян "месс-менд". Там "пралєтаріі всєх сран" викопали тунель з срср до америки. Чи навпаки. Вже не пам'ятаю.
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04.06.2026 20:55 Відповісти
я із задоволенням подивлюсь як ті чухонці з чухотки намагатимуться проритись в аляску, а головне і що далі?
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04.06.2026 20:55 Відповісти
так ось для чого проєктували той **********!...
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04.06.2026 20:57 Відповісти
Він ще не зна, що за Аляскою штати скінчаються і починається Канада. Краще копати прямо в Каліфорнію.
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04.06.2026 21:11 Відповісти
Дуже цікава логіка у московського режиму. Вони заявляють що напали на Україну щоб НАТО не наближалося до Сосії, і в цей же час радісно зустрічають американців і даже зібралися рити тунель в прокляту америку щоб возити туди свої ресурси потягами. Це за це рашисти подихають в м'ясних штурмах?
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04.06.2026 21:11 Відповісти
 
 