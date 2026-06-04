У Кремлі зібралися рити масштабний тунель до США
У Росії заявили про можливе підписання угоди зі США щодо проєктування масштабного тунелю між Чукоткою та Аляскою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть росЗМІ.
Заява про можливу угоду та проєктування тунелю
Спецпосланець російського диктатора Кирило Дмитрієв заявив, що документ нібито планують підписати у п’ятницю, 5 червня.
За його словами, сторони можуть домовитися про продовження проєктування, а сам тунель у майбутньому мають намір побудувати.
Він також зазначив, що цей об’єкт розглядається як один із найбільших інфраструктурних проєктів у відносинах між Росією та США.
"Сторони домовляться про продовження проєктування, а сам тунель обов’язково побудують", – заявив Дмитрієв.
Ідея тунелю через Берингову протоку
Раніше Дмитрієв пропонував ідею так званого "тунелю Путіна-Трампа", який мав би з’єднати Росію та США через Берингову протоку.
За його словами, реалізація проєкту нібито можлива за вісім років, а вартість може становити близько 8 мільярдів доларів за умови використання технологій компанії The Boring Company Ілона Маска.
Також він стверджував, що тунель міг би відкрити можливості для спільного освоєння природних ресурсів і стати першим прямим сполученням між континентами через території обох країн.
Пізніше президент США Дональд Трамп назвав ідею будівництва такого тунелю "цікавою".
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Друг-вор, зЄбанате, то все ближче до зесрані, типу, міндічі, цукермани і т.п. А розмови про проєкт від Омельяна то лиш розмови. То грошей не коштує.
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