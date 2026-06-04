У Кремлі зібралися рити масштабний тунель до США

У Росії заявили про можливе підписання угоди зі США щодо проєктування масштабного тунелю між Чукоткою та Аляскою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть росЗМІ.

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Заява про можливу угоду та проєктування тунелю

Спецпосланець російського диктатора Кирило Дмитрієв заявив, що документ нібито планують підписати у п’ятницю, 5 червня.

За його словами, сторони можуть домовитися про продовження проєктування, а сам тунель у майбутньому мають намір побудувати.

Він також зазначив, що цей об’єкт розглядається як один із найбільших інфраструктурних проєктів у відносинах між Росією та США.

"Сторони домовляться про продовження проєктування, а сам тунель обов’язково побудують", – заявив Дмитрієв.

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Ідея тунелю через Берингову протоку

Раніше Дмитрієв пропонував ідею так званого "тунелю Путіна-Трампа", який мав би з’єднати Росію та США через Берингову протоку.

За його словами, реалізація проєкту нібито можлива за вісім років, а вартість може становити близько 8 мільярдів доларів за умови використання технологій компанії The Boring Company Ілона Маска.

Також він стверджував, що тунель міг би відкрити можливості для спільного освоєння природних ресурсів і стати першим прямим сполученням між континентами через території обох країн.

Пізніше президент США Дональд Трамп назвав ідею будівництва такого тунелю "цікавою".

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