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Новости Сотрудничество США и РФ
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В Кремле собрались рыть масштабный туннель в США

Кирилл Дмитриев заявил о строительстве туннеля между США и РФ

В России заявили о возможном подписании соглашения с США о проектировании масштабного туннеля между Чукоткой и Аляской.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.

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Заявление о возможном соглашении и проектировании туннеля

Спецпосланник российского диктатора Кирилл Дмитриев заявил, что документ якобы планируют подписать в пятницу, 5 июня.

По его словам, стороны могут договориться о продолжении проектирования, а сам туннель в будущем намерены построить.

Он также отметил, что этот объект рассматривается как один из крупнейших инфраструктурных проектов в отношениях между Россией и США.

"Стороны договорятся о продолжении проектирования, а сам туннель обязательно построят", — заявил Дмитриев.

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Идея туннеля через Берингов пролив

Ранее Дмитриев предлагал идею так называемого "туннеля Путина-Трампа", который должен был соединить Россию и США через Берингов пролив.

По его словам, реализация проекта якобы возможна за восемь лет, а стоимость может составить около 8 миллиардов долларов при условии использования технологий компании The Boring Company Илона Маска.

Также он утверждал, что туннель мог бы открыть возможности для совместного освоения природных ресурсов и стать первым прямым сообщением между континентами через территории обеих стран.

Позже президент США Дональд Трамп назвал идею строительства такого туннеля "интересной".

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Автор: 

россия (97789) США (29510) туннель (14)
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Топ комментарии
+18
Реально й@бнуті на всю голову тварюки.
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04.06.2026 20:27 Ответить
+7
Хороша штука... У нас така вже була... Називалася "асфальтокрадівництво"...
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04.06.2026 20:26 Ответить
+5
А до тоннеля по Чукотке на оленях местных скакать, ягелем заправляясь каждые 30км?
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04.06.2026 20:38 Ответить
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Назвіть його "Прекрасний Трам-Тунель" і рудий підпише.
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04.06.2026 20:26 Ответить
Хороша штука... У нас така вже була... Називалася "асфальтокрадівництво"...
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04.06.2026 20:26 Ответить
Реально й@бнуті на всю голову тварюки.
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04.06.2026 20:27 Ответить
Маск "вже побудував" швидкісний потяг між сан-франциско та лос-анджелесом
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04.06.2026 20:27 Ответить
Ну, твій трамп теж війну в Україні за 24 години закінчив.
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04.06.2026 20:43 Ответить
Краще міст. Хоча ні. Там же тектонічний розлом і крижини плавають.
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04.06.2026 20:28 Ответить
Краще прорити тунель Мацква - Анкорiдж.
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04.06.2026 20:30 Ответить
Там колючий дріт тягнути треба, а вони "трубу" планують. У кацапів повзяння по трубі - це вже національна традиція, навіть пам'ятники трубам встановлюють...
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04.06.2026 20:32 Ответить
навряд чи всі росіяни помістяться у тому тонелі, але якщо хоч якась частина - і то добре.
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04.06.2026 20:34 Ответить
"сторони можуть домовитися про продовження проєктування, а сам тунель у майбутньому мають намір побудувати Джерело: https://censor.net/ua/n4006778". Дуже страшно . А якщо не зможуть домовитись про продовження проектування, то мабуть і наміру про будівництво вже не буде.
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04.06.2026 20:35 Ответить
А до тоннеля по Чукотке на оленях местных скакать, ягелем заправляясь каждые 30км?
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04.06.2026 20:38 Ответить
"Обязательно" построят по словам слащавого дмитреева это разве что в его мечтах. Они этими бреднями кормят американцев каждый месяц. Про супер-пупер-мега экономически выгодные проекты между усрашкой и штатами
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04.06.2026 20:38 Ответить
Пока что только крутят у виска и ржут за кулисами. Но главное продолжать впаривать дичь про супер мега проекты, половцев и печенегов
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04.06.2026 20:43 Ответить
При Порошенко был такой друг-вор, сегодня бегун министр транспорта с " ГИПЕРЛУПОМ" от Илона Маска.
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04.06.2026 20:41 Ответить
Висрався? молодець, от тільки штни треба було зняти, а то ж...
Друг-вор, зЄбанате, то все ближче до зесрані, типу, міндічі, цукермани і т.п. А розмови про проєкт від Омельяна то лиш розмови. То грошей не коштує.
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04.06.2026 21:12 Ответить
OMG
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04.06.2026 20:41 Ответить
Це херня, там треба як мінімум 70 мільярдів доларів, і куди? З чукотки доріг немає
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04.06.2026 20:44 Ответить
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04.06.2026 20:45 Ответить
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04.06.2026 20:44 Ответить
По тунелю демократи пустять газ, коли трамп буде у психлікарні.
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04.06.2026 20:45 Ответить
Тунель з нікуди у нікуди.
Проєкт заради проєкту без будь'якої потреби та економічного обгрунтування.
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04.06.2026 20:47 Ответить
В США, там і на Алясці є дороги, а в кацапії тільки олені, то тунель для оленів)
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04.06.2026 20:49 Ответить
Який дурень може погодитись на цю авантюру дмітрієва і відкофа і хто туди буде вкладати десятки мільярдів доларів ?підписати можна але це мертвонароджена аванюра навіть для Трампа.
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04.06.2026 20:49 Ответить
В дитинстві, коли поглинав усе, на чому стояло клеймо "фантастика", натрапив на "твір" навіженої комуністки маріетти шагінян "месс-менд". Там "пралєтаріі всєх сран" викопали тунель з срср до америки. Чи навпаки. Вже не пам'ятаю.
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04.06.2026 20:55 Ответить
я із задоволенням подивлюсь як ті чухонці з чухотки намагатимуться проритись в аляску, а головне і що далі?
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04.06.2026 20:55 Ответить
так ось для чого проєктували той **********!...
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04.06.2026 20:57 Ответить
Він ще не зна, що за Аляскою штати скінчаються і починається Канада. Краще копати прямо в Каліфорнію.
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04.06.2026 21:11 Ответить
Дуже цікава логіка у московського режиму. Вони заявляють що напали на Україну щоб НАТО не наближалося до Сосії, і в цей же час радісно зустрічають американців і даже зібралися рити тунель в прокляту америку щоб возити туди свої ресурси потягами. Це за це рашисти подихають в м'ясних штурмах?
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04.06.2026 21:11 Ответить
Мешканці чукотського мегаполіса "Янракыннот" сильно здивуються
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04.06.2026 21:15 Ответить
Будут стрилять па америке орешником через туннель. Патриот таких алгаритмаф не имеет 😁
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04.06.2026 21:17 Ответить
"ми-ли-он...!"
"Начальник Чукотки" ©
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04.06.2026 21:17 Ответить
Який там тунель, ***** він кому треба, хіба що чукчі будуть переходити на Аляску
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04.06.2026 21:18 Ответить
Підтримаю! Це такий распіл коштів. Весь світ буде заздрити.
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04.06.2026 21:25 Ответить
Який там тунель,🤡!? Амери стіну на кордоні з Мексикою не добудують . Хто буде фінансувати цей смішний ідефікс?
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04.06.2026 21:41 Ответить
 
 