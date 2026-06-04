В Кремле собрались рыть масштабный туннель в США

В России заявили о возможном подписании соглашения с США о проектировании масштабного туннеля между Чукоткой и Аляской.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.

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Заявление о возможном соглашении и проектировании туннеля

Спецпосланник российского диктатора Кирилл Дмитриев заявил, что документ якобы планируют подписать в пятницу, 5 июня.

По его словам, стороны могут договориться о продолжении проектирования, а сам туннель в будущем намерены построить.

Он также отметил, что этот объект рассматривается как один из крупнейших инфраструктурных проектов в отношениях между Россией и США.

"Стороны договорятся о продолжении проектирования, а сам туннель обязательно построят", — заявил Дмитриев.

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Идея туннеля через Берингов пролив

Ранее Дмитриев предлагал идею так называемого "туннеля Путина-Трампа", который должен был соединить Россию и США через Берингов пролив.

По его словам, реализация проекта якобы возможна за восемь лет, а стоимость может составить около 8 миллиардов долларов при условии использования технологий компании The Boring Company Илона Маска.

Также он утверждал, что туннель мог бы открыть возможности для совместного освоения природных ресурсов и стать первым прямым сообщением между континентами через территории обеих стран.

Позже президент США Дональд Трамп назвал идею строительства такого туннеля "интересной".

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