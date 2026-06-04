В Кремле собрались рыть масштабный туннель в США
В России заявили о возможном подписании соглашения с США о проектировании масштабного туннеля между Чукоткой и Аляской.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.
Заявление о возможном соглашении и проектировании туннеля
Спецпосланник российского диктатора Кирилл Дмитриев заявил, что документ якобы планируют подписать в пятницу, 5 июня.
По его словам, стороны могут договориться о продолжении проектирования, а сам туннель в будущем намерены построить.
Он также отметил, что этот объект рассматривается как один из крупнейших инфраструктурных проектов в отношениях между Россией и США.
"Стороны договорятся о продолжении проектирования, а сам туннель обязательно построят", — заявил Дмитриев.
Идея туннеля через Берингов пролив
Ранее Дмитриев предлагал идею так называемого "туннеля Путина-Трампа", который должен был соединить Россию и США через Берингов пролив.
По его словам, реализация проекта якобы возможна за восемь лет, а стоимость может составить около 8 миллиардов долларов при условии использования технологий компании The Boring Company Илона Маска.
Также он утверждал, что туннель мог бы открыть возможности для совместного освоения природных ресурсов и стать первым прямым сообщением между континентами через территории обеих стран.
Позже президент США Дональд Трамп назвал идею строительства такого туннеля "интересной".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Друг-вор, зЄбанате, то все ближче до зесрані, типу, міндічі, цукермани і т.п. А розмови про проєкт від Омельяна то лиш розмови. То грошей не коштує.
Проєкт заради проєкту без будь'якої потреби та економічного обгрунтування.
"Начальник Чукотки" ©