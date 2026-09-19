Украина может вступить в новый альянс по безопасности, - Ландсбергис

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает реалистичной идею создания регионального формата безопасности с участием Украины, стран Балтии, Польши и государств Северной Европы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такую точку зрения высказал экс-министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью "Укринформу".

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По его словам, в зависимости от структуры такого альянса к нему могли бы присоединиться также Великобритания, Германия и Румыния.

Ландсбергис также подчеркнул необходимость для европейских стран готовиться к возможному усилению российских угроз, в частности беспилотных и гибридных атак. Он отметил, что Россия может менять сценарии гибридного давления, поэтому Европе нужно учитывать различные варианты развития событий.

Ландсбергис заявил о грядущем поражении России

Несмотря на пессимистическую оценку готовности Европы к возможной новой войне, Ландсбергис заявил, что убежден в грядущем поражении России в войне против Украины. В то же время, по его словам, остается неопределенным, где именно Москва будет вынуждена признать свое поражение.

"Россия эту войну проиграет. Вопрос лишь в том, когда и где именно её заставят признать поражение", — сказал политик.

По мнению Ландсбергиса, для Европы важно, чтобы Россию заставили проиграть в нынешней войне, а не после возможного распространения боевых действий на территорию других государств.

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