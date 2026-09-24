Погрожували перевести на "паперову" роботу або позбавити бронювання: у Києві викрито схему поборів із лікарів комунальної лікарні. ВIДЕО

У комунальній лікарня Києва лікарів змушували щотижня платити керівництву за можливість оперувати пацієнтів і працювати за спеціальністю.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Задокументовано, що з початку січня 2026 року хірурги, ортопеди, травматологи та інші лікарі щоп’ятниці мали передавати гроші за операції та медичні маніпуляції, проведені протягом тижня. Кошти призначалися для двох завідувачів відділень та медичного директора.

Один із завідувачів відповідав за збір грошей: мав списки проведених операцій, визначав суму для кожного лікаря та передавав частину коштів керівництву.

Тих, хто відмовлявся платити, погрожували не допускати до операцій, перевести на "паперову" роботу або позбавити бронювання від мобілізації. Встановлено, що один із лікарів був змушений передати понад 40 тис. грн.

Правоохоронці документували щотижневі збори грошей протягом кількох місяців.

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Підозри та запобіжні заходи

18 вересня 2026 року за процесуального керівництва Київської міської прокуратури двом завідувачам відділень та медичному директору повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України - в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням.

Трьом підозрюваним обрали запобіжні заходи.

Двом завідувачам відділень - тримання під вартою з альтернативою застави.

Медичному директору - нічний домашній арешт.

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Прокуратура оскаржує рішення щодо медичного директора та наполягає на його відстороненні від посади.