Збирав "данину" з підлеглих і намагався втекти з України: затримано начальника підрозділу поліції охорони на Дніпропетровщині, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Затримано начальника одного з підрозділів поліції охорони Дніпропетровщини, якого підозрюють в організації систематичних поборів із підлеглих. Понад 100 поліцейських щомісяця передавали керівництву від 3 до 8 тис. грн, а загальна сума "данини" перевищувала 300 тис. грн на місяць.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, 8 серпня 2026 року начальника підрозділу затримали під час спроби перетнути державний кордон України. Йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням.

За даними джерел Цензор.НЕТ в правоохоронних органах, затриманий - начальник Криворізького міського відділу МВ Управління поліції охорони Дмитро Кунерт.

Як зазначається, схема діяла близько року. Керівники підрозділу вимагали від підлеглих частину їхнього грошового забезпечення та премій.

Ті, хто відмовлявся платити, ризикували втратити частину щомісячної премії або не отримати щорічну матеріальну допомогу.

Задокументовано десятки фактів передачі грошей, що підтверджують систематичність поборів.

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У червні 2026 року про підозру вже повідомили заступнику начальника підрозділу, командиру роти та заступнику командира роти.

Повідомляється, що під час обшуків у фігурантів вилучили понад 300 тис. грн у національній та іноземній валюті, мобільні телефони, банківські картки, документацію та інші докази.

Що інкримінують

Усім чотирьом фігурантам інкримінують одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 1 млн. 164 тис. гривень.

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Досудове розслідування триває.

Крім того, працівники ДБР також перевіряють можливу причетність до схеми інших посадовців поліції охорони.

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