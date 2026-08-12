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Збирав "данину" з підлеглих і намагався втекти з України: затримано начальника підрозділу поліції охорони на Дніпропетровщині, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Затримано начальника одного з підрозділів поліції охорони Дніпропетровщини, якого підозрюють в організації систематичних поборів із підлеглих. Понад 100 поліцейських щомісяця передавали керівництву від 3 до 8 тис. грн, а загальна сума "данини" перевищувала 300 тис. грн на місяць.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, 8 серпня 2026 року начальника підрозділу затримали під час спроби перетнути державний кордон України. Йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням.

  • За даними джерел Цензор.НЕТ в правоохоронних органах, затриманий - начальник Криворізького міського відділу МВ Управління поліції охорони Дмитро Кунерт.

Як зазначається, схема діяла близько року. Керівники підрозділу вимагали від підлеглих частину їхнього грошового забезпечення та премій.

Начальника підрозділу поліції охорони на Дніпропетровщині затримано за вимагання

Ті, хто відмовлявся платити, ризикували втратити частину щомісячної премії або не отримати щорічну матеріальну допомогу.

Задокументовано десятки фактів передачі грошей, що підтверджують систематичність поборів.

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У червні 2026 року про підозру вже повідомили заступнику начальника підрозділу, командиру роти та заступнику командира роти.

Повідомляється, що під час обшуків у фігурантів вилучили понад 300 тис. грн у національній та іноземній валюті, мобільні телефони, банківські картки, документацію та інші докази.

Начальника підрозділу поліції охорони на Дніпропетровщині затримано за вимагання

Що інкримінують

Усім чотирьом фігурантам інкримінують одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 1 млн. 164 тис. гривень.

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Начальника підрозділу поліції охорони на Дніпропетровщині затримано за вимагання

Досудове розслідування триває.

Крім того, працівники ДБР також перевіряють можливу причетність до схеми інших посадовців поліції охорони.

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Начальника підрозділу поліції охорони на Дніпропетровщині затримано за вимагання

Автор: 

хабар (4455) ДБР (3671) Дніпропетровська область (5172)
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Топ коментарі
+26
Воювати вони не навчені,а гроші грести навчені,ще як навчені.
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12.08.2026 18:19 Відповісти
+17
"Понад 100 поліцейських щомісяця" із своєї і так невеличкої з/п буквально "відривали шматки" від 3 до 8 кіло... А дехто ще й у близьких та дальніх родичів вимушений був позичати... І всі мовчали...
Але цей кричущий випадок стався лише один - єдиний раз і лише в одному - єдиному підрозділі! І зорганізував все це один - єдиний "начальник підрозділу поліції охорони"! Керівництво начальника, внутрішня безпека - ні сном, ні духом! Про вище керівництво я взагалі мовчу...
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12.08.2026 18:29 Відповісти
+9
Все,що треба знати за Українську мусарню - в кабінеті начальнику дупу лижуть,грошенятка аж бігом віддають,але на простих громадянах відігруються,бьють,катуют,знущаются.Мусора - не люди!!!
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12.08.2026 19:44 Відповісти

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