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Новости Вымогательство денег
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Взимал "дань" с подчиненных и пытался сбежать из Украины: задержан начальник подразделения полиции охраны на Днепропетровщине, — ГБР. ВИДЕО+ФОТО

Задержан начальник одного из подразделений полиции охраны Днепропетровской области, которого подозревают в организации систематических поборов с подчиненных. Более 100 полицейских ежемесячно передавали руководству от 3 до 8 тыс. грн, а общая сумма "дани" превышала 300 тыс. грн в месяц.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

В частности, 8 августа 2026 года начальника подразделения задержали при попытке пересечь государственную границу Украины. Ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды, сопряженном с вымогательством.

  • По данным источников Цензор.НЕТ в правоохранительных органах, задержанный - начальник Криворожского городского отдела ГО Управления полиции охраны Дмитрий Кунерт.

Как отмечается, схема действовала около года. Руководители подразделения вымогали у подчиненных часть их денежного довольствия и премий.

Начальник подразделения полиции охраны в Днепропетровской области задержан за вымогательство

Те, кто отказывался платить, рисковали лишиться части ежемесячной премии или не получить ежегодную материальную помощь.

Задокументированы десятки фактов передачи денег, подтверждающих систематический характер поборов.

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В июне 2026 года о подозрении уже сообщили заместителю начальника подразделения, командиру роты и заместителю командира роты.

Сообщается, что в ходе обысков у фигурантов изъяли более 300 тыс. грн в национальной и иностранной валюте, мобильные телефоны, банковские карты, документацию и другие доказательства.

Начальник подразделения полиции охраны в Днепропетровской области задержан за вымогательство

Что инкриминируют

Всем четырем фигурантам инкриминируется получение должностным лицом неправомерной выгоды, сопряженное с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 млн 164 тыс. гривен.

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Начальник подразделения полиции охраны в Днепропетровской области задержан за вымогательство

Досудебное расследование продолжается.

Кроме того, сотрудники ГБР также проверяют возможную причастность к схеме других должностных лиц полиции охраны.

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Начальник подразделения полиции охраны в Днепропетровской области задержан за вымогательство

Автор: 

взятка (6379) ГБР (3619) Днепропетровская область (5609)
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Топ комментарии
+25
Воювати вони не навчені,а гроші грести навчені,ще як навчені.
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12.08.2026 18:19 Ответить
+17
"Понад 100 поліцейських щомісяця" із своєї і так невеличкої з/п буквально "відривали шматки" від 3 до 8 кіло... А дехто ще й у близьких та дальніх родичів вимушений був позичати... І всі мовчали...
Але цей кричущий випадок стався лише один - єдиний раз і лише в одному - єдиному підрозділі! І зорганізував все це один - єдиний "начальник підрозділу поліції охорони"! Керівництво начальника, внутрішня безпека - ні сном, ні духом! Про вище керівництво я взагалі мовчу...
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12.08.2026 18:29 Ответить
+9
Все,що треба знати за Українську мусарню - в кабінеті начальнику дупу лижуть,грошенятка аж бігом віддають,але на простих громадянах відігруються,бьють,катуют,знущаются.Мусора - не люди!!!
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12.08.2026 19:44 Ответить

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