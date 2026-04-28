Выдавали себя за военных, пытали мужчину и требовали 360 тыс. долларов выкупа – в Одессе разоблачили преступную группу. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Одессе правоохранители раскрыли группу лиц, которые похитили предпринимателя, удерживали его и вымогали сотни тысяч долларов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Национальная полиция Украины.
Как действовали злоумышленники
По данным следствия, на одной из парковок города злоумышленники подошли к 44-летнему предпринимателю и, имитируя задержание от имени силовых структур, силой посадили его в автомобиль.
Мужчине надели наручники и маску на голову, после чего вывезли в соседнюю область, а впоследствии вернули в Одесскую область и удерживали в заброшенном доме.
Вымогательство и насилие
Злоумышленники требовали от потерпевшего 360 тысяч долларов за освобождение.
Во время содержания они применяли физическое насилие – избивали, душили и использовали электрический ток.
После длительного давления мужчина согласился передать деньги и связался с женой, которая отдала злоумышленникам 152 тысячи долларов.
После этого потерпевшего отпустили, а его госпитализировали с тяжелыми травмами.
Кто причастен
Правоохранители установили двух основных участников преступления – это местные жители, один из которых является уроженцем России.
Фигуранты не имели никакого отношения к военным структурам, но выдавали себя за их представителей. Они использовали поддельные документы и автомобили с фиктивными номерными знаками, чтобы беспрепятственно передвигаться по городу и проходить блокпосты.
Что изъяли
Во время обысков у подозреваемых изъяли оружие, поддельные удостоверения, военные документы, фальшивые номерные знаки, наручники, стяжки, тактическую одежду и другие вещественные доказательства.
Также у одного из фигурантов обнаружили предметы с российской символикой и армейские сухпайки РФ.
Ответственность
Двум задержанным сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы или похищении человека, а также в вымогательстве.
Им грозит до 12 лет лишения свободы.
Кроме того, решается вопрос о дополнительной квалификации действий по статье о пытках.
Расследование продолжается – правоохранители устанавливают возможную причастность других лиц к преступлению.
Хто попався на самих зашкварних зальотах, той вже не
ткцмає погонів ?)))
Ну і що тепер?? Суддівські вертухаї від портнова, будуть РОКАМИ цю справу мусолити, витягуючи для себе ОСОБИСТО гроші, щоб їх, як з насраловим чи беркутньою замилити…??
Стефанчуки з зеленським і татаровим та єрмаком, РНБОУ, ДБР, СБУ МВС…. Усі, навіть стурбовані?????
Зеленський з Оманськими, саме ними і керують …
Друже, в тебе якісь зашкварні стериотипи та хвора уява.
Якось наводь правдиві посилання на документи!! А то рідким сереш…
які у нас спецслужби моцні, обісратися!
а, от, на голоіїві, щось не склалося!
ну, от як так?
ой, вибачте, то ж адєса.
там же з тцк всьо за*бісь.
там же, з трухановим все за*бісь.
там, якісь, досі невідомі пацики кошмарять......
Ловлять - погано, не ловлять - погано.
Зараз по таким прикметам такі на кожному перехрети Київа
ухилянт напав на групу оповіщення ?