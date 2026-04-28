РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8406 посетителей онлайн
Новости Фото Вымогательство денег Похищение людей и требование выкупа
3 732 40

Выдавали себя за военных, пытали мужчину и требовали 360 тыс. долларов выкупа – в Одессе разоблачили преступную группу. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Одессе правоохранители раскрыли группу лиц, которые похитили предпринимателя, удерживали его и вымогали сотни тысяч долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Национальная полиция Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как действовали злоумышленники

По данным следствия, на одной из парковок города злоумышленники подошли к 44-летнему предпринимателю и, имитируя задержание от имени силовых структур, силой посадили его в автомобиль.

Мужчине надели наручники и маску на голову, после чего вывезли в соседнюю область, а впоследствии вернули в Одесскую область и удерживали в заброшенном доме.

Читайте: Держали в рабстве, пытали и насиловали 20-летнего юношу: задержаны трое подозреваемых, - полиция

Вымогательство и насилие

Злоумышленники требовали от потерпевшего 360 тысяч долларов за освобождение.

Во время содержания они применяли физическое насилие – избивали, душили и использовали электрический ток.

После длительного давления мужчина согласился передать деньги и связался с женой, которая отдала злоумышленникам 152 тысячи долларов.

После этого потерпевшего отпустили, а его госпитализировали с тяжелыми травмами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пытали паяльником и требовали полмиллиона долларов выкупа: в Кривом Роге задержали банду


Кто причастен

Правоохранители установили двух основных участников преступления – это местные жители, один из которых является уроженцем России.

Фигуранты не имели никакого отношения к военным структурам, но выдавали себя за их представителей. Они использовали поддельные документы и автомобили с фиктивными номерными знаками, чтобы беспрепятственно передвигаться по городу и проходить блокпосты.

Читайте также: Трое мужчин похитили жителя Харьковской области и требовали 20 тыс. долларов выкупа, их задержали, — прокуратура


Что изъяли

Во время обысков у подозреваемых изъяли оружие, поддельные удостоверения, военные документы, фальшивые номерные знаки, наручники, стяжки, тактическую одежду и другие вещественные доказательства.

Также у одного из фигурантов обнаружили предметы с российской символикой и армейские сухпайки РФ.

Ответственность

Двум задержанным сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы или похищении человека, а также в вымогательстве.

Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Кроме того, решается вопрос о дополнительной квалификации действий по статье о пытках.

Расследование продолжается – правоохранители устанавливают возможную причастность других лиц к преступлению.

Читайте: Похитили фермера и вымогали 70 тыс. долл.: задержаны действующий и бывший военнослужащие

Автор: 

выкуп (46) Одесса (8095) пытки (907) рэкет (137)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Це як "видавав себе за військового"?
Хто попався на самих зашкварних зальотах, той вже не ткц має погонів ?)))
показать весь комментарий
28.04.2026 18:20 Ответить
+16
Видавали себе за військових... Да зараз пів країни видає себе за військових. Якщо повезе то здеруть з людини гроші і куплять собі порше і елітну нерухомість, а якщо не повезе і їх упіймали то ''влада'' скаже що це не справжні ''військові''.
показать весь комментарий
28.04.2026 18:37 Ответить
+15
Хто їх там розбере. Всі в балаклавах і в бусики однаково запрошують.
показать весь комментарий
28.04.2026 18:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це як "видавав себе за військового"?
Хто попався на самих зашкварних зальотах, той вже не ткц має погонів ?)))
показать весь комментарий
28.04.2026 18:20 Ответить
Спец перепустки вже реєструються, так що трохи пи...ть
показать весь комментарий
28.04.2026 18:31 Ответить
А зачем замыливать лица ??? Может бы их ещё кто то из пострадавших ранее опознал
показать весь комментарий
28.04.2026 18:46 Ответить
А листи для втечі сотень служок з України, з 2022 року, теж підписували з ГУР і СБУ, УДО, ДПСУ, судів, прокурорів…. , якісь «дивні особи» на ПОСАДАХ!?!? Так вони і сьогодні там сидять!!! Зеленський з єрмаком і татаровим, може це засвідчити, у присутності з Панятими!!!!
показать весь комментарий
28.04.2026 18:49 Ответить
Так, це формулювання - шедевр. Тобто у воєнний час у стратегічно важливому місті спокійно роз'їжджають якісь люди у військовій формі з повним арсеналом зброї та спецперепустками? Тоді за це купа людей у погонах повинні не просто втратити посади, а й постати перед судом
показать весь комментарий
28.04.2026 19:07 Ответить
З підробленими номерами, і жодного разу їх не пробили по базам.
показать весь комментарий
28.04.2026 20:56 Ответить
Так це і є, ота московська ДРГ з Придністров'я, що упродовж Трьох років, гадить в Одеській області під виглядом ТЦК???!!!
Ну і що тепер?? Суддівські вертухаї від портнова, будуть РОКАМИ цю справу мусолити, витягуючи для себе ОСОБИСТО гроші, щоб їх, як з насраловим чи беркутньою замилити…??
Стефанчуки з зеленським і татаровим та єрмаком, РНБОУ, ДБР, СБУ МВС…. Усі, навіть стурбовані?????
показать весь комментарий
28.04.2026 19:12 Ответить
Хто їх там розбере. Всі в балаклавах і в бусики однаково запрошують.
показать весь комментарий
28.04.2026 18:26 Ответить
я бачу що одеса зробила свої висновки з війни! мосово ухиляються відмобілізації! тцк відповідно стає мільйонерами ! ще й за розбій взялись! наївні одесити (деякі)вважають що при руському міру їм буде дрбре! ню ню!
показать весь комментарий
28.04.2026 18:31 Ответить
https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://legalaid.wiki/index.php/%25D0%259F%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%258F%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BA_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F_%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2596%25D0%25BB%25D1%2596%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25B9%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2597_%25D0%25BF%25D1%2596%25D0%25B4%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BA%25D0%25B8_%25D1%2582%25D0%25B0_%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2596%25D0%25BB%25D1%2596%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D1%2597&ved=2ahUKEwiAmvyh85CUAxWdQfEDHemHOQ04ChAWegQIBBAC&usg=AOvVaw0kxY8VPPPN9EpyqSL_UvNe

Порядок проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації

legalaid.wiki › index.php › Порядок_проведення_мобілізаційної_підгот...



18 лист. 2025 р. · Вид, обсяги, порядок і строк проведення мобілізації визначаються Президентом України в рішенні про її проведення. Порядок проведення мобілізації.…
Зеленський з Оманськими, саме ними і керують …
показать весь комментарий
28.04.2026 18:53 Ответить
Що ти доколупався до Одеси? В місті, яке майже щодня атакують, ухиляються не більше і не менше за інші міста. В Одесі не чекають ні на рузький, ні на ізраїльський, чи будь-який другий, "мір".
Друже, в тебе якісь зашкварні стериотипи та хвора уява.
показать весь комментарий
28.04.2026 18:57 Ответить
хм ... то чому "друже" ??
показать весь комментарий
28.04.2026 20:16 Ответить
А розстріляти ? А статті про шпигунство чи держзраду додати ? В залежності від наявного громадянства
показать весь комментарий
28.04.2026 18:35 Ответить
вони того, як це, ну, євреї вони, розстріляти неможливо
показать весь комментарий
28.04.2026 18:41 Ответить
Хто перший надягнув однострой то й військовий тцк і все інше
показать весь комментарий
28.04.2026 18:37 Ответить
Видавали себе за військових... Да зараз пів країни видає себе за військових. Якщо повезе то здеруть з людини гроші і куплять собі порше і елітну нерухомість, а якщо не повезе і їх упіймали то ''влада'' скаже що це не справжні ''військові''.
показать весь комментарий
28.04.2026 18:37 Ответить
Доречі зараз крім вбивств в застінках ТЦК, набирає оберти статистика пропавших безвісти чоловіків які пропали посеред дня на вулицях і попали в руки ТЦК. Зараз скажуть що це кацапське ІПСО, але чекаємо кілька місяців коли заб'ють в барабани і почшуть хвататися за голову.
показать весь комментарий
28.04.2026 18:43 Ответить
Це нова тема для ІПСО від запарєбрікавага???
Якось наводь правдиві посилання на документи!! А то рідким сереш…
показать весь комментарий
28.04.2026 18:55 Ответить
Так, так. Я вже більше року чую, що це все ІПСО, як ТЦК, викрадає людей і вимагає гроші
показать весь комментарий
28.04.2026 19:09 Ответить
Рідким сереш ти інакше б не втекло з України і підгавкуєш з під куща на краю світу
показать весь комментарий
28.04.2026 19:09 Ответить
боже!!!
які у нас спецслужби моцні, обісратися!
а, от, на голоіїві, щось не склалося!
ну, от як так?

ой, вибачте, то ж адєса.
там же з тцк всьо за*бісь.
там же, з трухановим все за*бісь.

там, якісь, досі невідомі пацики кошмарять......
показать весь комментарий
28.04.2026 18:44 Ответить
хоспаді ... Груші Хліба знову щось не так !
Ловлять - погано, не ловлять - погано.
показать весь комментарий
28.04.2026 20:18 Ответить
Кучеряво в Одесі живуть, - у кожного випадкового перехожого вдома сотка-друга штук баксів. Напевно знову скумбрія подорожчала.
показать весь комментарий
28.04.2026 18:44 Ответить
Навряд чи випадково. Або пасли дорогі автівки.
показать весь комментарий
28.04.2026 20:19 Ответить
Такий гоп-стоп робиться тільки по конкретній наводці.
показать весь комментарий
28.04.2026 20:22 Ответить
А військовим можно це робити?!😳
показать весь комментарий
28.04.2026 18:48 Ответить
Можна, але треба ділитись.
показать весь комментарий
28.04.2026 19:02 Ответить
Фігуранти не мали жодного відношення до військових структур, але видавали себе за їх представників. Вони використовували підроблені документи та автомобілі з фіктивними номерними знаками, щоб безперешкодно пересуватися містом і проходити блокпости.

Зараз по таким прикметам такі на кожному перехрети Київа
показать весь комментарий
28.04.2026 18:51 Ответить
Можно зраз сокирою в лоба,бо документів,що то ТЦК в них нема
показать весь комментарий
28.04.2026 18:54 Ответить
Або береш старого буса красиш в зелений колір, знімаєш номери, тобі дають одного поліцая і одного відморозка з ТЦК, а остальних ти можеш сам кумів чи хлопців зі спортклубу найняти. І стаєш на відлов людей з яких вимагаєш гроші погрожуючи відбиттям нирок і відправкою сьогодні ж в саму гарячу точку. . В кінці дня начальнику ТЦК 10к баксів заносиш остальне твоє і твоїх побратимів.
показать весь комментарий
28.04.2026 19:05 Ответить
Реальний бізнес-план. Одесити завжди якось швидше тему вкурюють.
показать весь комментарий
28.04.2026 19:09 Ответить
Це така ідея чи бізнес-план, від РНБОУ умерова-данилова, чи від кабміндічів з миловановим і свириденко????
показать весь комментарий
28.04.2026 19:17 Ответить
Чому 360 тисяч і що за гроші на фото? Картина взагалі - як то кажуть маслом, виявляється якщо вас серед білого дня пхають до бусіка невідомі в масках то можуть бути бандити? То ж громадяни мають право на самозахист чи єто другое?
показать весь комментарий
28.04.2026 19:10 Ответить
Побрібно ходити з черенком(що ніяких питань не було),якщо серед підозрілих нема мусора-цілься черенком між очей.Закон на твоїй стороні.
показать весь комментарий
28.04.2026 19:19 Ответить
Держава-бандит в нас. Просто монополію тримає на бандитизм, а інші "з підробленними документами". Або і не з підробленними, просто не туди полізли, хто перевірить. Головне, що сух. пайки російськи в них знайшли, куди ж без них.
показать весь комментарий
28.04.2026 19:12 Ответить
Ну в Україні ж немає чого їсти тому прямо з Сосії сухпаї везли. Як в анекдоті, Штірліц йдучи вулицями Берліна ловив на собі косі погляди німців. Щось вони підозрюють, думав Щірліц, потрібно зняти будьоновку чи відчипити парашют. Так і тут, влада щоб не визнавати що свої ж займаються бандитизмом і рекетом, рашистські сухпайки підкинула ТЦКшникам
показать весь комментарий
28.04.2026 19:17 Ответить
ааа ... держава ще й громадянина РФ спецом сюди завезла, щоб вам двом було про що клаву подавити
показать весь комментарий
28.04.2026 20:21 Ответить
Бусик крутиться - лавешка мутиться
показать весь комментарий
28.04.2026 20:04 Ответить
ШО, ОПЯТЬ???

ухилянт напав на групу оповіщення ?
показать весь комментарий
28.04.2026 20:43 Ответить
 
 