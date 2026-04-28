Выдавали себя за военных, пытали мужчину и требовали 360 тыс. долларов выкупа – в Одессе разоблачили преступную группу. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Одессе правоохранители раскрыли группу лиц, которые похитили предпринимателя, удерживали его и вымогали сотни тысяч долларов.

Как действовали злоумышленники

По данным следствия, на одной из парковок города злоумышленники подошли к 44-летнему предпринимателю и, имитируя задержание от имени силовых структур, силой посадили его в автомобиль.

Мужчине надели наручники и маску на голову, после чего вывезли в соседнюю область, а впоследствии вернули в Одесскую область и удерживали в заброшенном доме.

Вымогательство и насилие

Злоумышленники требовали от потерпевшего 360 тысяч долларов за освобождение.

Во время содержания они применяли физическое насилие – избивали, душили и использовали электрический ток.

После длительного давления мужчина согласился передать деньги и связался с женой, которая отдала злоумышленникам 152 тысячи долларов.

После этого потерпевшего отпустили, а его госпитализировали с тяжелыми травмами.

Кто причастен

Правоохранители установили двух основных участников преступления – это местные жители, один из которых является уроженцем России.

Фигуранты не имели никакого отношения к военным структурам, но выдавали себя за их представителей. Они использовали поддельные документы и автомобили с фиктивными номерными знаками, чтобы беспрепятственно передвигаться по городу и проходить блокпосты.

Что изъяли

Во время обысков у подозреваемых изъяли оружие, поддельные удостоверения, военные документы, фальшивые номерные знаки, наручники, стяжки, тактическую одежду и другие вещественные доказательства.

Также у одного из фигурантов обнаружили предметы с российской символикой и армейские сухпайки РФ.

Ответственность

Двум задержанным сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы или похищении человека, а также в вымогательстве.

Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Кроме того, решается вопрос о дополнительной квалификации действий по статье о пытках.

Расследование продолжается – правоохранители устанавливают возможную причастность других лиц к преступлению.

