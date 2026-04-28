Видавали себе за військових, катували чоловіка і вимагали $360 тисяч викупу - в Одесі викрили злочинну групу. ФОТОрепортаж
В Одесі правоохоронці викрили групу осіб, які викрали підприємця, утримували його та вимагали сотні тисяч доларів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Національна поліція України.
Як діяли зловмисники
За даними слідства, на одній із парковок міста зловмисники підійшли до 44-річного підприємця та, імітуючи затримання від імені силових структур, силоміць посадили його до автомобіля.
Чоловіку одягнули кайданки та маску на голову, після чого вивезли до сусідньої області, а згодом повернули на Одещину і утримували у занедбаному будинку.
Вимагання та насильство
Зловмисники вимагали від потерпілого 360 тисяч доларів за звільнення.
Під час утримання вони застосовували фізичне насильство – били, душили та використовували електричний струм.
Після тривалого тиску чоловік погодився передати гроші та зв’язався з дружиною, яка віддала зловмисникам 152 тисячі доларів.
Після цього потерпілого відпустили, а його госпіталізували з тяжкими травмами.
Хто причетний
Правоохоронці встановили двох основних учасників злочину – це місцеві мешканці, один із яких є уродженцем Росії.
Фігуранти не мали жодного відношення до військових структур, але видавали себе за їх представників. Вони використовували підроблені документи та автомобілі з фіктивними номерними знаками, щоб безперешкодно пересуватися містом і проходити блокпости.
Що вилучили
Під час обшуків у підозрюваних вилучили зброю, підроблені посвідчення, військові документи, фейкові номерні знаки, кайданки, стяжки, тактичний одяг та інші речові докази.
Також у одного з фігурантів виявили предмети з російською символікою та армійські сухпайки РФ.
Відповідальність
Двом затриманим повідомлено про підозру за незаконне позбавлення волі або викрадення людини, а також за вимагання.
Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.
Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій за статтею про катування.
Розслідування триває – правоохоронці встановлюють можливу причетність інших осіб до злочину.
Хто попався на самих зашкварних зальотах, той вже не
ткцмає погонів ?)))
Ну і що тепер?? Суддівські вертухаї від портнова, будуть РОКАМИ цю справу мусолити, витягуючи для себе ОСОБИСТО гроші, щоб їх, як з насраловим чи беркутньою замилити…??
Стефанчуки з зеленським і татаровим та єрмаком, РНБОУ, ДБР, СБУ МВС…. Усі, навіть стурбовані?????
Зеленський з Оманськими, саме ними і керують …
Друже, в тебе якісь зашкварні стериотипи та хвора уява.
Якось наводь правдиві посилання на документи!! А то рідким сереш…
які у нас спецслужби моцні, обісратися!
а, от, на голоіїві, щось не склалося!
ну, от як так?
ой, вибачте, то ж адєса.
там же з тцк всьо за*бісь.
там же, з трухановим все за*бісь.
там, якісь, досі невідомі пацики кошмарять......
Ловлять - погано, не ловлять - погано.
Зараз по таким прикметам такі на кожному перехрети Київа
ухилянт напав на групу оповіщення ?