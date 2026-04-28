4 688 43

Видавали себе за військових, катували чоловіка і вимагали $360 тисяч викупу - в Одесі викрили злочинну групу. ФОТОрепортаж

В Одесі правоохоронці викрили групу осіб, які викрали підприємця, утримували його та вимагали сотні тисяч доларів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Національна поліція України.

Як діяли зловмисники

За даними слідства, на одній із парковок міста зловмисники підійшли до 44-річного підприємця та, імітуючи затримання від імені силових структур, силоміць посадили його до автомобіля.

Чоловіку одягнули кайданки та маску на голову, після чого вивезли до сусідньої області, а згодом повернули на Одещину і утримували у занедбаному будинку.

Читайте: Тримали в рабстві, катували й ґвалтували 20-річного юнака: затримано трьох підозрюваних, - поліція

Вимагання та насильство

Зловмисники вимагали від потерпілого 360 тисяч доларів за звільнення.

Під час утримання вони застосовували фізичне насильство – били, душили та використовували електричний струм.

Після тривалого тиску чоловік погодився передати гроші та зв’язався з дружиною, яка віддала зловмисникам 152 тисячі доларів.

Після цього потерпілого відпустили, а його госпіталізували з тяжкими травмами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Катували паяльником та вимагали пів мільйона доларів викупу: у Кривому Розі затримали банду


Хто причетний

Правоохоронці встановили двох основних учасників злочину – це місцеві мешканці, один із яких є уродженцем Росії.

Фігуранти не мали жодного відношення до військових структур, але видавали себе за їх представників. Вони використовували підроблені документи та автомобілі з фіктивними номерними знаками, щоб безперешкодно пересуватися містом і проходити блокпости.

Також читайте: Троє чоловіків викрали жителя Харківщини і вимагали $ 20 тис. викупу, їх затримали, - прокуратура


Що вилучили

Під час обшуків у підозрюваних вилучили зброю, підроблені посвідчення, військові документи, фейкові номерні знаки, кайданки, стяжки, тактичний одяг та інші речові докази.

Також у одного з фігурантів виявили предмети з російською символікою та армійські сухпайки РФ.

Відповідальність

Двом затриманим повідомлено про підозру за незаконне позбавлення волі або викрадення людини, а також за вимагання.

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій за статтею про катування.

Розслідування триває – правоохоронці встановлюють можливу причетність інших осіб до злочину.

Читайте: Викрали фермера та вимагали 70 тис. дол.: затримано діючого та колишнього військовослужбовців

Топ коментарі
+19
Це як "видавав себе за військового"?
Хто попався на самих зашкварних зальотах, той вже не ткц має погонів ?)))
показати весь коментар
28.04.2026 18:20 Відповісти
+16
Видавали себе за військових... Да зараз пів країни видає себе за військових. Якщо повезе то здеруть з людини гроші і куплять собі порше і елітну нерухомість, а якщо не повезе і їх упіймали то ''влада'' скаже що це не справжні ''військові''.
показати весь коментар
28.04.2026 18:37 Відповісти
+15
Хто їх там розбере. Всі в балаклавах і в бусики однаково запрошують.
показати весь коментар
28.04.2026 18:26 Відповісти
Це як "видавав себе за військового"?
Хто попався на самих зашкварних зальотах, той вже не ткц має погонів ?)))
показати весь коментар
28.04.2026 18:20 Відповісти
Спец перепустки вже реєструються, так що трохи пи...ть
показати весь коментар
28.04.2026 18:31 Відповісти
А зачем замыливать лица ??? Может бы их ещё кто то из пострадавших ранее опознал
показати весь коментар
28.04.2026 18:46 Відповісти
коли ту дівчину під незрозумілим прапором і недоведеними звинуваченнями - дегенерати не замилювали лиця. навіть цензор редакція не посоромилася її виставити. а коли впіймали кончених бандюганів з руснявою атрибутикою - за їх приватність так бідосі бідкаються, що замилили.
показати весь коментар
29.04.2026 11:55 Відповісти
А листи для втечі сотень служок з України, з 2022 року, теж підписували з ГУР і СБУ, УДО, ДПСУ, судів, прокурорів…. , якісь «дивні особи» на ПОСАДАХ!?!? Так вони і сьогодні там сидять!!! Зеленський з єрмаком і татаровим, може це засвідчити, у присутності з Панятими!!!!
показати весь коментар
28.04.2026 18:49 Відповісти
Так, це формулювання - шедевр. Тобто у воєнний час у стратегічно важливому місті спокійно роз'їжджають якісь люди у військовій формі з повним арсеналом зброї та спецперепустками? Тоді за це купа людей у погонах повинні не просто втратити посади, а й постати перед судом
показати весь коментар
28.04.2026 19:07 Відповісти
З підробленими номерами, і жодного разу їх не пробили по базам.
показати весь коментар
28.04.2026 20:56 Відповісти
Так це і є, ота московська ДРГ з Придністров'я, що упродовж Трьох років, гадить в Одеській області під виглядом ТЦК???!!!
Ну і що тепер?? Суддівські вертухаї від портнова, будуть РОКАМИ цю справу мусолити, витягуючи для себе ОСОБИСТО гроші, щоб їх, як з насраловим чи беркутньою замилити…??
Стефанчуки з зеленським і татаровим та єрмаком, РНБОУ, ДБР, СБУ МВС…. Усі, навіть стурбовані?????
показати весь коментар
28.04.2026 19:12 Відповісти
Хто їх там розбере. Всі в балаклавах і в бусики однаково запрошують.
показати весь коментар
28.04.2026 18:26 Відповісти
я бачу що одеса зробила свої висновки з війни! мосово ухиляються відмобілізації! тцк відповідно стає мільйонерами ! ще й за розбій взялись! наївні одесити (деякі)вважають що при руському міру їм буде дрбре! ню ню!
показати весь коментар
28.04.2026 18:31 Відповісти
Зеленський з Оманськими, саме ними і керують …
показати весь коментар
28.04.2026 18:53 Відповісти
Що ти доколупався до Одеси? В місті, яке майже щодня атакують, ухиляються не більше і не менше за інші міста. В Одесі не чекають ні на рузький, ні на ізраїльський, чи будь-який другий, "мір".
Друже, в тебе якісь зашкварні стериотипи та хвора уява.
показати весь коментар
28.04.2026 18:57 Відповісти
хм ... то чому "друже" ??
показати весь коментар
28.04.2026 20:16 Відповісти
А розстріляти ? А статті про шпигунство чи держзраду додати ? В залежності від наявного громадянства
показати весь коментар
28.04.2026 18:35 Відповісти
вони того, як це, ну, євреї вони, розстріляти неможливо
показати весь коментар
28.04.2026 18:41 Відповісти
Хто перший надягнув однострой то й військовий тцк і все інше
показати весь коментар
28.04.2026 18:37 Відповісти
Видавали себе за військових... Да зараз пів країни видає себе за військових. Якщо повезе то здеруть з людини гроші і куплять собі порше і елітну нерухомість, а якщо не повезе і їх упіймали то ''влада'' скаже що це не справжні ''військові''.
показати весь коментар
28.04.2026 18:37 Відповісти
Доречі зараз крім вбивств в застінках ТЦК, набирає оберти статистика пропавших безвісти чоловіків які пропали посеред дня на вулицях і попали в руки ТЦК. Зараз скажуть що це кацапське ІПСО, але чекаємо кілька місяців коли заб'ють в барабани і почшуть хвататися за голову.
показати весь коментар
28.04.2026 18:43 Відповісти
Це нова тема для ІПСО від запарєбрікавага???
Якось наводь правдиві посилання на документи!! А то рідким сереш…
показати весь коментар
28.04.2026 18:55 Відповісти
Так, так. Я вже більше року чую, що це все ІПСО, як ТЦК, викрадає людей і вимагає гроші
показати весь коментар
28.04.2026 19:09 Відповісти
Рідким сереш ти інакше б не втекло з України і підгавкуєш з під куща на краю світу
показати весь коментар
28.04.2026 19:09 Відповісти
боже!!!
які у нас спецслужби моцні, обісратися!
а, от, на голоіїві, щось не склалося!
ну, от як так?

ой, вибачте, то ж адєса.
там же з тцк всьо за*бісь.
там же, з трухановим все за*бісь.

там, якісь, досі невідомі пацики кошмарять......
показати весь коментар
28.04.2026 18:44 Відповісти
хоспаді ... Груші Хліба знову щось не так !
Ловлять - погано, не ловлять - погано.
показати весь коментар
28.04.2026 20:18 Відповісти
Кучеряво в Одесі живуть, - у кожного випадкового перехожого вдома сотка-друга штук баксів. Напевно знову скумбрія подорожчала.
показати весь коментар
28.04.2026 18:44 Відповісти
Навряд чи випадково. Або пасли дорогі автівки.
показати весь коментар
28.04.2026 20:19 Відповісти
Такий гоп-стоп робиться тільки по конкретній наводці.
показати весь коментар
28.04.2026 20:22 Відповісти
А військовим можно це робити?!😳
показати весь коментар
28.04.2026 18:48 Відповісти
Можна, але треба ділитись.
показати весь коментар
28.04.2026 19:02 Відповісти
Фігуранти не мали жодного відношення до військових структур, але видавали себе за їх представників. Вони використовували підроблені документи та автомобілі з фіктивними номерними знаками, щоб безперешкодно пересуватися містом і проходити блокпости.

Зараз по таким прикметам такі на кожному перехрети Київа
показати весь коментар
28.04.2026 18:51 Відповісти
Можно зраз сокирою в лоба,бо документів,що то ТЦК в них нема
показати весь коментар
28.04.2026 18:54 Відповісти
Або береш старого буса красиш в зелений колір, знімаєш номери, тобі дають одного поліцая і одного відморозка з ТЦК, а остальних ти можеш сам кумів чи хлопців зі спортклубу найняти. І стаєш на відлов людей з яких вимагаєш гроші погрожуючи відбиттям нирок і відправкою сьогодні ж в саму гарячу точку. . В кінці дня начальнику ТЦК 10к баксів заносиш остальне твоє і твоїх побратимів.
показати весь коментар
28.04.2026 19:05 Відповісти
Реальний бізнес-план. Одесити завжди якось швидше тему вкурюють.
показати весь коментар
28.04.2026 19:09 Відповісти
Це така ідея чи бізнес-план, від РНБОУ умерова-данилова, чи від кабміндічів з миловановим і свириденко????
показати весь коментар
28.04.2026 19:17 Відповісти
Чому 360 тисяч і що за гроші на фото? Картина взагалі - як то кажуть маслом, виявляється якщо вас серед білого дня пхають до бусіка невідомі в масках то можуть бути бандити? То ж громадяни мають право на самозахист чи єто другое?
показати весь коментар
28.04.2026 19:10 Відповісти
Побрібно ходити з черенком(що ніяких питань не було),якщо серед підозрілих нема мусора-цілься черенком між очей.Закон на твоїй стороні.
показати весь коментар
28.04.2026 19:19 Відповісти
Держава-бандит в нас. Просто монополію тримає на бандитизм, а інші "з підробленними документами". Або і не з підробленними, просто не туди полізли, хто перевірить. Головне, що сух. пайки російськи в них знайшли, куди ж без них.
показати весь коментар
28.04.2026 19:12 Відповісти
Ну в Україні ж немає чого їсти тому прямо з Сосії сухпаї везли. Як в анекдоті, Штірліц йдучи вулицями Берліна ловив на собі косі погляди німців. Щось вони підозрюють, думав Щірліц, потрібно зняти будьоновку чи відчипити парашют. Так і тут, влада щоб не визнавати що свої ж займаються бандитизмом і рекетом, рашистські сухпайки підкинула ТЦКшникам
показати весь коментар
28.04.2026 19:17 Відповісти
ааа ... держава ще й громадянина РФ спецом сюди завезла, щоб вам двом було про що клаву подавити
показати весь коментар
28.04.2026 20:21 Відповісти
Бусик крутиться - лавешка мутиться
показати весь коментар
28.04.2026 20:04 Відповісти
ШО, ОПЯТЬ???

ухилянт напав на групу оповіщення ?
показати весь коментар
28.04.2026 20:43 Відповісти
Не ловлять бандитів-погано.Зловили бандитів-ще гірше. І так не добре і так зле. Аби скиглить.
показати весь коментар
29.04.2026 09:03 Відповісти
Саме тому ні в якому разі не спілкуйтеся з так званими "тцк" і так званою "поліцією", вони не мають ні яких документів державного зразка і по факту є бандитами. Користуйтеся статтею 36 КК України про самозахист, якщо не хочете бути вбитими.
показати весь коментар
29.04.2026 10:05 Відповісти
 
 