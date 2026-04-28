Видавали себе за військових, катували чоловіка і вимагали $360 тисяч викупу - в Одесі викрили злочинну групу. ФОТОрепортаж

В Одесі правоохоронці викрили групу осіб, які викрали підприємця, утримували його та вимагали сотні тисяч доларів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Національна поліція України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Як діяли зловмисники

За даними слідства, на одній із парковок міста зловмисники підійшли до 44-річного підприємця та, імітуючи затримання від імені силових структур, силоміць посадили його до автомобіля.

Чоловіку одягнули кайданки та маску на голову, після чого вивезли до сусідньої області, а згодом повернули на Одещину і утримували у занедбаному будинку.

Вимагання та насильство

Зловмисники вимагали від потерпілого 360 тисяч доларів за звільнення.

Під час утримання вони застосовували фізичне насильство – били, душили та використовували електричний струм.

Після тривалого тиску чоловік погодився передати гроші та зв’язався з дружиною, яка віддала зловмисникам 152 тисячі доларів.

Після цього потерпілого відпустили, а його госпіталізували з тяжкими травмами.

Хто причетний

Правоохоронці встановили двох основних учасників злочину – це місцеві мешканці, один із яких є уродженцем Росії.

Фігуранти не мали жодного відношення до військових структур, але видавали себе за їх представників. Вони використовували підроблені документи та автомобілі з фіктивними номерними знаками, щоб безперешкодно пересуватися містом і проходити блокпости.

Що вилучили

Під час обшуків у підозрюваних вилучили зброю, підроблені посвідчення, військові документи, фейкові номерні знаки, кайданки, стяжки, тактичний одяг та інші речові докази.

Також у одного з фігурантів виявили предмети з російською символікою та армійські сухпайки РФ.

Відповідальність

Двом затриманим повідомлено про підозру за незаконне позбавлення волі або викрадення людини, а також за вимагання.

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій за статтею про катування.

Розслідування триває – правоохоронці встановлюють можливу причетність інших осіб до злочину.

