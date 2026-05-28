3 629 43

Создали вооруженную банду и выбили у "криптовалютчиков" около $2,2 млн: будут судить экс-полковников полиции, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Завершено расследование в отношении четырех действующих (на момент совершения преступлений) сотрудников ГУНП в АР Крым и г. Севастополе, одного сотрудника столичного управления полиции, среди которых полковники полиции, а также ранее судимого гражданского лица.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Что им инкриминируют

Как отмечается, им инкриминируют:

  • создание и участие в вооруженной банде (ст. 257 УК Украины),
  • незаконное лишение свободы и похищение людей (ч. 3 ст. 146 УК Украины),
  • разбой (ч. 4 ст. 187 УК Украины),
  • вымогательство (ч. 4 ст. 189 УК Украины),
  • незаконное хранение наркотических средств (ч. 1 ст. 309 УК Украины).

Что известно

Установлено, что двое полковников полиции организовали устойчивую вооруженную группировку и привлекли к ней других правоохранителей и подконтрольного гражданского лица. Используя служебный опыт, ресурсы и связи, участники банды действовали слаженно и системно, с четким распределением ролей.

Основным "заработком" полицейских стало похищение людей, их незаконное удержание и вымогательство средств в крупных и особо крупных размерах. Потерпевшими по делу были бизнесмены, деятельность которых связана с криптовалютой. Всего задокументировано не менее четырех потерпевших. Их отслеживали, похищали, удерживали под угрозами насилия и применения огнестрельного оружия, заставляли передавать деньги и признавать несуществующие долги.

В частности, одного из потерпевших в Киеве похитили, угрожали оружием и заставили передать средства, а также написать расписку о якобы долге в 5 млн долларов. В дальнейшем его незаконно удерживали и перемещали между различными локациями.

Сообщается, что для конспирации обвиняемые использовали мессенджеры, служебный транспорт и представлялись правоохранителями во время совершения преступлений.

В общей сложности подозреваемые незаконно завладели почти 2,2 млн долларов США.

Что грозит

Противоправная деятельность группировки пресечена в ноябре 2025 года. Мужчины уволены из рядов Национальной полиции Украины. В отношении них избраны меры пресечения.

На данный момент досудебное расследование завершено. Начат процесс открытия материалов сторонам в уголовном производстве.

Так, в случае доказательства вины мужчин в суде, им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Топ комментарии
+11
єє,навіть мерії та адмінсклад захоплених міст та сел фунциклюють та отримують бюджети,а кабмін криму всім складом сидить і ,,працює,, в Киеві,отримує зарплату та кошти на розвиток регіону.....наприклад Маріуполь в тому році отримав під 4 млрди
28.05.2026 13:32 Ответить
+10
До полковников дослужились. Уверен, шо если почитать личные лела, то "истинные арийцы и спортсмены".
28.05.2026 13:25 Ответить
+9
Мобілізуйте їх в ЗСУ солдатами, спеціальні звання поліції в ЗСУ не зараховуються, поліціянтів всіх звань зараховують солдатами, солдатських вакантних посад в ЗСУ вистачить на всю поліцію!
28.05.2026 13:38 Ответить
Полковники пішли на "діло" - норм хід
28.05.2026 13:23 Ответить
Чому ці поліцейські полковники не штурмують Покровськ а штурмують криптовалютчиків в тилу?
28.05.2026 13:34 Ответить
Кажуть шо на фронті для них посади немає
28.05.2026 13:37 Ответить
28.05.2026 13:38 Ответить
з тобою в один окоп,підеш??
28.05.2026 14:03 Ответить
Мені поповнення як раз потрібно!
28.05.2026 14:11 Ответить
не страшно спину їм показати???
28.05.2026 14:23 Ответить
Коли це було страшно полоненим спину показувати? Їх завдання забезпечувати підрозділ всім необхідним!
28.05.2026 14:27 Ответить
Так, більшість поліції, крім Патрульної необхідно зняти з бронювання.
28.05.2026 14:18 Ответить
Ну а чим їм ще займатися? Це ГУНП в Криму 😮, нормально так. Отримують зарплату, звання, пільги, при цьому нічого не роблять (окрім як кришують і грабують). Таких ще є Луганське ГУНП, Донецьке, а також місцеві ради з депутатами окупованих територій і адміністрації. Чому їх до цього часу не ліквідували, чи перепідпорядкували? Вони до цього часу дерибанять гроші і мають бронь. Це якийсь лютий пи@#ць.
28.05.2026 14:49 Ответить
28.05.2026 13:25 Ответить
працівників ГУНП в АР Крим та м. Севастополі, це як? В нас що досі є управління поліції по Криму? Чи справа ще за 2013?
28.05.2026 13:26 Ответить
28.05.2026 13:32 Ответить
То я знаю, щоправда 4 мілярди за 4 роки , і то вже їм пайку урізали, по проворовалися , але про ментів кримських навіть не думав...
28.05.2026 13:51 Ответить
там такі суми,якщо все вспливе охреніють всі,20% країни ТОТ досі жере з 80% ресурси,прокуратура криму-питання а чим вона займається,а жере вона від аренди до окладів з надбавками не слабо....
28.05.2026 14:02 Ответить
Цифра відома, близько 60 млрд грн за 4 роки з держбюджету Ураїни ( з наших кишень)

Расходы на временно оккупированные громады (2022-2025)
Для удержания правового статуса территорий, управления эвакуированными учреждениями, поддержки ВПЛ (внутренне перемещенных лиц) и финансирования созданных военных администраций (выступающих в роли законной местной власти в экзиле) из госбюджета выделяются официальные субвенции и трансферты: [https://epravda.com.ua/rus/power/byudzhety-okkupirovannyh-gromad-kuda-idut-sredstva-813626/ 1, https://epravda.com.ua/rus/news/2023/08/31/703790/ 3]

2022 год: Суммарные расходы из местных бюджетов громад, оказавшихся в оккупации после 24 февраля, составили 14 млрд гривен.2023 год: Расходы составили около 19 млрд гривен (финансировались из остатков местных бюджетов и прямых дотаций из Киева для 126 оккупированных общин).2024 год: Объемы финансирования релоцированных органов управления и их социальных обязательств сохранились в пределах 13-14 млрд гривен.2025 год: Общий плановый объем бюджетов оккупированных громад составил почти 14 млрд гривен. При этом 84% этой суммы - это прямые трансферты и дотации из государственного бюджета Украины. [https://epravda.com.ua/rus/power/byudzhety-okkupirovannyh-gromad-kuda-idut-sredstva-813626/ 1, https://epravda.com.ua/rus/news/2023/08/31/703790/ 2]
28.05.2026 14:14 Ответить
Це бляха 30 000 квартир для ВПО наприклад при ціні в 2000 000 грн.
Або ж 30 000 дальнобійних ФП1 з бч в 100 кг, якими можна було б зрівняти всю мацкву з землею, незважаючи на все ППО.
28.05.2026 14:17 Ответить
хтось добре нажився....
28.05.2026 14:21 Ответить
Директор ДАПу досі отримує зарплатню, жизнь удалась...
28.05.2026 13:45 Ответить
Керівника відділу внутрішньої безпеки Нацполіції відразу у відставку і під слідство.
28.05.2026 13:33 Ответить
не смішно.....кожднього дня зашквари з сміттям,щось не видно навіть звільнень бо ,,офіцери,, без офіцерскої честі,на заробітках....
28.05.2026 13:41 Ответить
Там всі замазані, до міністра
28.05.2026 14:18 Ответить
їхав курсант з Барнаульської школи мінтівської колись у 80-тих, ми їхали на дембель..Під час розмов він сказав що 55% злочинів в СРСР скоюють працівники МВД.. То нічого не міняється..Попадають у бандитське кодло, де керівництво має хист до злочинів і стають одним цілим, або будуть думати як злиняти з цієї злочинної організації..якщо їм дозволять
28.05.2026 13:34 Ответить
так воно було,і є....ви читаєте новини часто не вчитуючись у головних персонажів,а головні режисери та організатори майже всюди ,,,правоохоронці,, бо самі створили всі процеси і варилися в цьому
28.05.2026 13:38 Ответить
а що ви хотіли,скинули форму і продовжили роботу по профілю,ну не в роботяги цим ,,поважним,, особам йти???як навчені так і працюють,з нинішніх скинути форму теж чудові ОЗУ получаться
28.05.2026 13:35 Ответить
Враховуючи те, що на пенсію вони йдуть "розумними, красивими, в міру вгодованими чоловіками у повному розквіті сил", то чим їм ще займатися? Тим більш, маючи "кришу" у вигляді колишніх колег в НПУ, судах та прокуратурах. Одна "шайка-лєйка".
28.05.2026 13:50 Ответить
так тому фраза що кримінал та ,,правохоронна,, система дві половини одного є реальністю,бо непотрібні були б ,,червоні зони,, бо не користувалися попитом
28.05.2026 13:55 Ответить
"Гвинтівка народжує владу!" - Мао Цзе Дун.
28.05.2026 13:46 Ответить
В усьому світі нема окремих тюрем для посадовців та мєнтів. А у нас є. Уже й совєцької влади давно нема, а спецтюрми-санаторії для номенклатури є. Починати боротьбу з корупцією в державних органах потрібно з розформування Менської колонії, а всіх мусорів і чиновників садити в звичайні тюрми до тих людей, яких вони звикли все своє службове життя принижувати, підставляти і грабувати.
28.05.2026 13:50 Ответить
Стійке угрупування. То скільки років?
28.05.2026 13:54 Ответить
з коледжу мвс,з часів справ з торгівлею паленкою,ширпотребом,сутенерством та підпільним казено...
28.05.2026 13:57 Ответить
Був я в ті буремні роки. І в параші і в Києві.
28.05.2026 14:00 Ответить
Пацани "к успєху шлі".... "нє фартанула"..... мають сплатити компенсацію усім потерпілим.
28.05.2026 13:57 Ответить
Оце і є справжнє лице поліції !!!! Плюс наркотики, проституція і .....
28.05.2026 14:15 Ответить
стати злочинцем, це мусорська фізіологія( в крові), чи психологія( набуте)?
28.05.2026 14:50 Ответить
нда был такой министр с 2014 по 2021 год, Арсен Аваков. Вроде как реформатор . Кстати давно о нем не слышно. Может воюет ? А может в Италии, охраняет свой домик...
28.05.2026 15:07 Ответить
Аваков просто тупо гастролер. Погостролював. Бабла за рахунок платників податків збив до кінця життя. Згідно конституції України. Ха ха ха.
28.05.2026 15:55 Ответить
Вчера токо смотрел про мента бывшего с УБОПа, Гончарова , подполковника, но который всем представлялся полковником, который в 90 х сколотил банду и темже занимался..Его дело вижу продолжаеться и живет))
28.05.2026 15:48 Ответить
ну, якщо нічого не сказано про криптовалютчиків, то новина так собі
може просто дві "фірми" не поділили дойних коров і одна "фірма" здала іншу?
які криптовалютчики ? ті що майнінгом займаються чи торгують за криптовалюту? чим торгують?
28.05.2026 15:57 Ответить
Так то криптовалютна діяльність, якщо розібратись, теж не особливо законна, вірніше знаходиться в "сірій зоні". Так що абоє рябоє
29.05.2026 09:48 Ответить
Будь-яка злочинна організація, бандформування у нашій Державі обов'язково має у своїх лавах правоохоронця, і не одного ... Чим займається служба внутрішньої безпеки МВС? Видно вона теж... в долі...
29.05.2026 12:24 Ответить
 
 