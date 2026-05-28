Создали вооруженную банду и выбили у "криптовалютчиков" около $2,2 млн: будут судить экс-полковников полиции, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Завершено расследование в отношении четырех действующих (на момент совершения преступлений) сотрудников ГУНП в АР Крым и г. Севастополе, одного сотрудника столичного управления полиции, среди которых полковники полиции, а также ранее судимого гражданского лица.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Что им инкриминируют
Как отмечается, им инкриминируют:
- создание и участие в вооруженной банде (ст. 257 УК Украины),
- незаконное лишение свободы и похищение людей (ч. 3 ст. 146 УК Украины),
- разбой (ч. 4 ст. 187 УК Украины),
- вымогательство (ч. 4 ст. 189 УК Украины),
- незаконное хранение наркотических средств (ч. 1 ст. 309 УК Украины).
Что известно
Установлено, что двое полковников полиции организовали устойчивую вооруженную группировку и привлекли к ней других правоохранителей и подконтрольного гражданского лица. Используя служебный опыт, ресурсы и связи, участники банды действовали слаженно и системно, с четким распределением ролей.
Основным "заработком" полицейских стало похищение людей, их незаконное удержание и вымогательство средств в крупных и особо крупных размерах. Потерпевшими по делу были бизнесмены, деятельность которых связана с криптовалютой. Всего задокументировано не менее четырех потерпевших. Их отслеживали, похищали, удерживали под угрозами насилия и применения огнестрельного оружия, заставляли передавать деньги и признавать несуществующие долги.
В частности, одного из потерпевших в Киеве похитили, угрожали оружием и заставили передать средства, а также написать расписку о якобы долге в 5 млн долларов. В дальнейшем его незаконно удерживали и перемещали между различными локациями.
Сообщается, что для конспирации обвиняемые использовали мессенджеры, служебный транспорт и представлялись правоохранителями во время совершения преступлений.
В общей сложности подозреваемые незаконно завладели почти 2,2 млн долларов США.
Что грозит
Противоправная деятельность группировки пресечена в ноябре 2025 года. Мужчины уволены из рядов Национальной полиции Украины. В отношении них избраны меры пресечения.
На данный момент досудебное расследование завершено. Начат процесс открытия материалов сторонам в уголовном производстве.
Так, в случае доказательства вины мужчин в суде, им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Расходы на временно оккупированные громады (2022-2025)
Для удержания правового статуса территорий, управления эвакуированными учреждениями, поддержки ВПЛ (внутренне перемещенных лиц) и финансирования созданных военных администраций (выступающих в роли законной местной власти в экзиле) из госбюджета выделяются официальные субвенции и трансферты: [https://epravda.com.ua/rus/power/byudzhety-okkupirovannyh-gromad-kuda-idut-sredstva-813626/ 1, https://epravda.com.ua/rus/news/2023/08/31/703790/ 3]
2022 год: Суммарные расходы из местных бюджетов громад, оказавшихся в оккупации после 24 февраля, составили 14 млрд гривен.2023 год: Расходы составили около 19 млрд гривен (финансировались из остатков местных бюджетов и прямых дотаций из Киева для 126 оккупированных общин).2024 год: Объемы финансирования релоцированных органов управления и их социальных обязательств сохранились в пределах 13-14 млрд гривен.2025 год: Общий плановый объем бюджетов оккупированных громад составил почти 14 млрд гривен. При этом 84% этой суммы - это прямые трансферты и дотации из государственного бюджета Украины. [https://epravda.com.ua/rus/power/byudzhety-okkupirovannyh-gromad-kuda-idut-sredstva-813626/ 1, https://epravda.com.ua/rus/news/2023/08/31/703790/ 2]
може просто дві "фірми" не поділили дойних коров і одна "фірма" здала іншу?
які криптовалютчики ? ті що майнінгом займаються чи торгують за криптовалюту? чим торгують?