Создали вооруженную банду и выбили у "криптовалютчиков" около $2,2 млн: будут судить экс-полковников полиции, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Завершено расследование в отношении четырех действующих (на момент совершения преступлений) сотрудников ГУНП в АР Крым и г. Севастополе, одного сотрудника столичного управления полиции, среди которых полковники полиции, а также ранее судимого гражданского лица.

Что им инкриминируют

Как отмечается, им инкриминируют:

создание и участие в вооруженной банде (ст. 257 УК Украины),

незаконное лишение свободы и похищение людей (ч. 3 ст. 146 УК Украины),

разбой (ч. 4 ст. 187 УК Украины),

вымогательство (ч. 4 ст. 189 УК Украины),

незаконное хранение наркотических средств (ч. 1 ст. 309 УК Украины).

Что известно

Установлено, что двое полковников полиции организовали устойчивую вооруженную группировку и привлекли к ней других правоохранителей и подконтрольного гражданского лица. Используя служебный опыт, ресурсы и связи, участники банды действовали слаженно и системно, с четким распределением ролей.

Основным "заработком" полицейских стало похищение людей, их незаконное удержание и вымогательство средств в крупных и особо крупных размерах. Потерпевшими по делу были бизнесмены, деятельность которых связана с криптовалютой. Всего задокументировано не менее четырех потерпевших. Их отслеживали, похищали, удерживали под угрозами насилия и применения огнестрельного оружия, заставляли передавать деньги и признавать несуществующие долги.

В частности, одного из потерпевших в Киеве похитили, угрожали оружием и заставили передать средства, а также написать расписку о якобы долге в 5 млн долларов. В дальнейшем его незаконно удерживали и перемещали между различными локациями.

Сообщается, что для конспирации обвиняемые использовали мессенджеры, служебный транспорт и представлялись правоохранителями во время совершения преступлений.

В общей сложности подозреваемые незаконно завладели почти 2,2 млн долларов США.

Что грозит

Противоправная деятельность группировки пресечена в ноябре 2025 года. Мужчины уволены из рядов Национальной полиции Украины. В отношении них избраны меры пресечения.

На данный момент досудебное расследование завершено. Начат процесс открытия материалов сторонам в уголовном производстве.

Так, в случае доказательства вины мужчин в суде, им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.





