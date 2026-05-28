Створили озброєну банду та вибили з "криптовалютчиків" близько $2,2 млн: судитимуть експолковників поліції, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Завершено розслідування стосовно чотирьох діючих (на момент вчинення злочинів) працівників ГУНП в АР Крим та м. Севастополі, одного працівника столичного управління поліції, серед яких полковники поліції, та раніше судимого цивільного чоловіка.

Полковники поліції створили озброєну банду та вибивали гроші

Що інкримінують

Як зазначається, їм інкримінують:

  • створення та участь в озброєній банді (ст. 257 КК України),
  • незаконне позбавлення волі та викрадення людей (ч. 3 ст. 146 КК України),
  • розбій (ч. 4 ст. 187 КК України),
  • вимагання (ч. 4 ст. 189 КК України),
  • незаконне зберігання наркотичних засобів (ч. 1 ст. 309 КК України).

Що відомо

Встановлено, що двоє полковників поліції організували стійке озброєне угруповання та залучили до нього інших правоохоронців і підконтрольного цивільного. Використовуючи службовий досвід, ресурси та зв’язки, учасники банди діяли злагоджено та системно, із чітким розподілом ролей.

Основним "заробітком" поліцейських стало викрадення людей, їхнє незаконне утримання та вимагання коштів у великих і особливо великих розмірах. Потерпілими у справі були бізнесмени, діяльність яких пов’язана з криптовалютою. Загалом задокументовано щонайменше чотирьох потерпілих. Їх відстежували, викрадали, утримували під погрозами насильства і застосування вогнепальної зброї, змушували передавати гроші та визнавати неіснуючі борги.

Зокрема, одного з потерпілих у Києві викрали, погрожували зброєю та змусили передати кошти, а також написати розписку про нібито борг у 5 млн доларів. Надалі його незаконно утримували та переміщували між різними локаціями.

Повідомляється, що для конспірації обвинувачені використовували месенджери, службовий транспорт та представлялися правоохоронцями під час вчинення злочинів.

Загалом підозрювані незаконно заволоділи майже 2,2 млн доларів США.

Що загрожує

Протиправну діяльність угруповання припинено у листопаді 2025 року. Чоловіків звільнено з лав Національної поліції України. Щодо них обрані запобіжні заходи.

Наразі досудове розслідування завершено. Розпочато процес відкриття матеріалів сторонам у кримінальному провадженні.

Так, у разі доведення провини чоловіків у суді, їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Топ коментарі
+11
єє,навіть мерії та адмінсклад захоплених міст та сел фунциклюють та отримують бюджети,а кабмін криму всім складом сидить і ,,працює,, в Киеві,отримує зарплату та кошти на розвиток регіону.....наприклад Маріуполь в тому році отримав під 4 млрди
28.05.2026 13:32 Відповісти
+10
До полковников дослужились. Уверен, шо если почитать личные лела, то "истинные арийцы и спортсмены".
28.05.2026 13:25 Відповісти
+9
Мобілізуйте їх в ЗСУ солдатами, спеціальні звання поліції в ЗСУ не зараховуються, поліціянтів всіх звань зараховують солдатами, солдатських вакантних посад в ЗСУ вистачить на всю поліцію!
28.05.2026 13:38 Відповісти
Полковники пішли на "діло" - норм хід
28.05.2026 13:23 Відповісти
Чому ці поліцейські полковники не штурмують Покровськ а штурмують криптовалютчиків в тилу?
28.05.2026 13:34 Відповісти
Кажуть шо на фронті для них посади немає
28.05.2026 13:37 Відповісти
28.05.2026 13:38 Відповісти
з тобою в один окоп,підеш??
28.05.2026 14:03 Відповісти
Мені поповнення як раз потрібно!
28.05.2026 14:11 Відповісти
не страшно спину їм показати???
28.05.2026 14:23 Відповісти
Коли це було страшно полоненим спину показувати? Їх завдання забезпечувати підрозділ всім необхідним!
28.05.2026 14:27 Відповісти
Так, більшість поліції, крім Патрульної необхідно зняти з бронювання.
28.05.2026 14:18 Відповісти
Ну а чим їм ще займатися? Це ГУНП в Криму 😮, нормально так. Отримують зарплату, звання, пільги, при цьому нічого не роблять (окрім як кришують і грабують). Таких ще є Луганське ГУНП, Донецьке, а також місцеві ради з депутатами окупованих територій і адміністрації. Чому їх до цього часу не ліквідували, чи перепідпорядкували? Вони до цього часу дерибанять гроші і мають бронь. Це якийсь лютий пи@#ць.
28.05.2026 14:49 Відповісти
28.05.2026 13:25 Відповісти
працівників ГУНП в АР Крим та м. Севастополі, це як? В нас що досі є управління поліції по Криму? Чи справа ще за 2013?
28.05.2026 13:26 Відповісти
28.05.2026 13:32 Відповісти
То я знаю, щоправда 4 мілярди за 4 роки , і то вже їм пайку урізали, по проворовалися , але про ментів кримських навіть не думав...
28.05.2026 13:51 Відповісти
там такі суми,якщо все вспливе охреніють всі,20% країни ТОТ досі жере з 80% ресурси,прокуратура криму-питання а чим вона займається,а жере вона від аренди до окладів з надбавками не слабо....
28.05.2026 14:02 Відповісти
Цифра відома, близько 60 млрд грн за 4 роки з держбюджету Ураїни ( з наших кишень)

Расходы на временно оккупированные громады (2022-2025)
Для удержания правового статуса территорий, управления эвакуированными учреждениями, поддержки ВПЛ (внутренне перемещенных лиц) и финансирования созданных военных администраций (выступающих в роли законной местной власти в экзиле) из госбюджета выделяются официальные субвенции и трансферты: [https://epravda.com.ua/rus/power/byudzhety-okkupirovannyh-gromad-kuda-idut-sredstva-813626/ 1, https://epravda.com.ua/rus/news/2023/08/31/703790/ 3]

2022 год: Суммарные расходы из местных бюджетов громад, оказавшихся в оккупации после 24 февраля, составили 14 млрд гривен.2023 год: Расходы составили около 19 млрд гривен (финансировались из остатков местных бюджетов и прямых дотаций из Киева для 126 оккупированных общин).2024 год: Объемы финансирования релоцированных органов управления и их социальных обязательств сохранились в пределах 13-14 млрд гривен.2025 год: Общий плановый объем бюджетов оккупированных громад составил почти 14 млрд гривен. При этом 84% этой суммы - это прямые трансферты и дотации из государственного бюджета Украины. [https://epravda.com.ua/rus/power/byudzhety-okkupirovannyh-gromad-kuda-idut-sredstva-813626/ 1, https://epravda.com.ua/rus/news/2023/08/31/703790/ 2]
28.05.2026 14:14 Відповісти
Це бляха 30 000 квартир для ВПО наприклад при ціні в 2000 000 грн.
Або ж 30 000 дальнобійних ФП1 з бч в 100 кг, якими можна було б зрівняти всю мацкву з землею, незважаючи на все ППО.
28.05.2026 14:17 Відповісти
хтось добре нажився....
28.05.2026 14:21 Відповісти
Директор ДАПу досі отримує зарплатню, жизнь удалась...
28.05.2026 13:45 Відповісти
Керівника відділу внутрішньої безпеки Нацполіції відразу у відставку і під слідство.
28.05.2026 13:33 Відповісти
не смішно.....кожднього дня зашквари з сміттям,щось не видно навіть звільнень бо ,,офіцери,, без офіцерскої честі,на заробітках....
28.05.2026 13:41 Відповісти
Там всі замазані, до міністра
28.05.2026 14:18 Відповісти
їхав курсант з Барнаульської школи мінтівської колись у 80-тих, ми їхали на дембель..Під час розмов він сказав що 55% злочинів в СРСР скоюють працівники МВД.. То нічого не міняється..Попадають у бандитське кодло, де керівництво має хист до злочинів і стають одним цілим, або будуть думати як злиняти з цієї злочинної організації..якщо їм дозволять
28.05.2026 13:34 Відповісти
так воно було,і є....ви читаєте новини часто не вчитуючись у головних персонажів,а головні режисери та організатори майже всюди ,,,правоохоронці,, бо самі створили всі процеси і варилися в цьому
28.05.2026 13:38 Відповісти
а що ви хотіли,скинули форму і продовжили роботу по профілю,ну не в роботяги цим ,,поважним,, особам йти???як навчені так і працюють,з нинішніх скинути форму теж чудові ОЗУ получаться
28.05.2026 13:35 Відповісти
Враховуючи те, що на пенсію вони йдуть "розумними, красивими, в міру вгодованими чоловіками у повному розквіті сил", то чим їм ще займатися? Тим більш, маючи "кришу" у вигляді колишніх колег в НПУ, судах та прокуратурах. Одна "шайка-лєйка".
28.05.2026 13:50 Відповісти
так тому фраза що кримінал та ,,правохоронна,, система дві половини одного є реальністю,бо непотрібні були б ,,червоні зони,, бо не користувалися попитом
28.05.2026 13:55 Відповісти
"Гвинтівка народжує владу!" - Мао Цзе Дун.
28.05.2026 13:46 Відповісти
В усьому світі нема окремих тюрем для посадовців та мєнтів. А у нас є. Уже й совєцької влади давно нема, а спецтюрми-санаторії для номенклатури є. Починати боротьбу з корупцією в державних органах потрібно з розформування Менської колонії, а всіх мусорів і чиновників садити в звичайні тюрми до тих людей, яких вони звикли все своє службове життя принижувати, підставляти і грабувати.
28.05.2026 13:50 Відповісти
Стійке угрупування. То скільки років?
28.05.2026 13:54 Відповісти
з коледжу мвс,з часів справ з торгівлею паленкою,ширпотребом,сутенерством та підпільним казено...
28.05.2026 13:57 Відповісти
Був я в ті буремні роки. І в параші і в Києві.
28.05.2026 14:00 Відповісти
Пацани "к успєху шлі".... "нє фартанула"..... мають сплатити компенсацію усім потерпілим.
28.05.2026 13:57 Відповісти
Оце і є справжнє лице поліції !!!! Плюс наркотики, проституція і .....
28.05.2026 14:15 Відповісти
стати злочинцем, це мусорська фізіологія( в крові), чи психологія( набуте)?
28.05.2026 14:50 Відповісти
нда был такой министр с 2014 по 2021 год, Арсен Аваков. Вроде как реформатор . Кстати давно о нем не слышно. Может воюет ? А может в Италии, охраняет свой домик...
28.05.2026 15:07 Відповісти
Аваков просто тупо гастролер. Погостролював. Бабла за рахунок платників податків збив до кінця життя. Згідно конституції України. Ха ха ха.
28.05.2026 15:55 Відповісти
Вчера токо смотрел про мента бывшего с УБОПа, Гончарова , подполковника, но который всем представлялся полковником, который в 90 х сколотил банду и темже занимался..Его дело вижу продолжаеться и живет))
28.05.2026 15:48 Відповісти
ну, якщо нічого не сказано про криптовалютчиків, то новина так собі
може просто дві "фірми" не поділили дойних коров і одна "фірма" здала іншу?
які криптовалютчики ? ті що майнінгом займаються чи торгують за криптовалюту? чим торгують?
28.05.2026 15:57 Відповісти
Так то криптовалютна діяльність, якщо розібратись, теж не особливо законна, вірніше знаходиться в "сірій зоні". Так що абоє рябоє
29.05.2026 09:48 Відповісти
Будь-яка злочинна організація, бандформування у нашій Державі обов'язково має у своїх лавах правоохоронця, і не одного ... Чим займається служба внутрішньої безпеки МВС? Видно вона теж... в долі...
29.05.2026 12:24 Відповісти
 
 