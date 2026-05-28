Створили озброєну банду та вибили з "криптовалютчиків" близько $2,2 млн: судитимуть експолковників поліції, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Завершено розслідування стосовно чотирьох діючих (на момент вчинення злочинів) працівників ГУНП в АР Крим та м. Севастополі, одного працівника столичного управління поліції, серед яких полковники поліції, та раніше судимого цивільного чоловіка.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Що інкримінують

Як зазначається, їм інкримінують:

створення та участь в озброєній банді (ст. 257 КК України),

незаконне позбавлення волі та викрадення людей (ч. 3 ст. 146 КК України),

розбій (ч. 4 ст. 187 КК України),

вимагання (ч. 4 ст. 189 КК України),

незаконне зберігання наркотичних засобів (ч. 1 ст. 309 КК України).

Що відомо

Встановлено, що двоє полковників поліції організували стійке озброєне угруповання та залучили до нього інших правоохоронців і підконтрольного цивільного. Використовуючи службовий досвід, ресурси та зв’язки, учасники банди діяли злагоджено та системно, із чітким розподілом ролей.

Основним "заробітком" поліцейських стало викрадення людей, їхнє незаконне утримання та вимагання коштів у великих і особливо великих розмірах. Потерпілими у справі були бізнесмени, діяльність яких пов’язана з криптовалютою. Загалом задокументовано щонайменше чотирьох потерпілих. Їх відстежували, викрадали, утримували під погрозами насильства і застосування вогнепальної зброї, змушували передавати гроші та визнавати неіснуючі борги.

Зокрема, одного з потерпілих у Києві викрали, погрожували зброєю та змусили передати кошти, а також написати розписку про нібито борг у 5 млн доларів. Надалі його незаконно утримували та переміщували між різними локаціями.

Повідомляється, що для конспірації обвинувачені використовували месенджери, службовий транспорт та представлялися правоохоронцями під час вчинення злочинів.

Загалом підозрювані незаконно заволоділи майже 2,2 млн доларів США.

Що загрожує

Протиправну діяльність угруповання припинено у листопаді 2025 року. Чоловіків звільнено з лав Національної поліції України. Щодо них обрані запобіжні заходи.

Наразі досудове розслідування завершено. Розпочато процес відкриття матеріалів сторонам у кримінальному провадженні.

Так, у разі доведення провини чоловіків у суді, їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.





