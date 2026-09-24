Угрожали перевести на "бумажную" работу или лишить отсрочки: в Киеве раскрыта схема поборов с врачей коммунальной больницы. ВИДЕО

В одной из муниципальных больниц Киева врачей заставляли еженедельно платить руководству за возможность оперировать пациентов и работать по специальности.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Документально подтверждено, что с начала января 2026 года хирурги, ортопеды, травматологи и другие врачи каждую пятницу должны были передавать деньги за операции и медицинские манипуляции, проведенные в течение недели. Средства предназначались для двух заведующих отделениями и медицинского директора.

Один из заведующих отвечал за сбор денег: у него были списки проведенных операций, он определял сумму для каждого врача и передавал часть средств руководству.

Тем, кто отказывался платить, угрожали не допускать к операциям, перевести на "бумажную" работу или лишить отсрочки от мобилизации. Установлено, что один из врачей был вынужден передать более 40 тыс. грн.

Правоохранители фиксировали еженедельные сборы денег в течение нескольких месяцев.

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Подозрения и меры пресечения

18 сентября 2026 года под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры двум заведующим отделениями и медицинскому директору было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины — в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц, сопряженном с вымогательством.

В отношении трех подозреваемых избраны меры пресечения.

Двум заведующим отделениями — содержание под стражей с альтернативой залога.

Медицинскому директору — ночной домашний арест.

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Прокуратура обжалует решение в отношении медицинского директора и настаивает на его отстранении от должности.