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Новости Вымогательство денег
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Угрожали перевести на "бумажную" работу или лишить отсрочки: в Киеве раскрыта схема поборов с врачей коммунальной больницы. ВИДЕО

В одной из муниципальных больниц Киева врачей заставляли еженедельно платить руководству за возможность оперировать пациентов и работать по специальности.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Документально подтверждено, что с начала января 2026 года хирурги, ортопеды, травматологи и другие врачи каждую пятницу должны были передавать деньги за операции и медицинские манипуляции, проведенные в течение недели. Средства предназначались для двух заведующих отделениями и медицинского директора.

Один из заведующих отвечал за сбор денег: у него были списки проведенных операций, он определял сумму для каждого врача и передавал часть средств руководству.

Тем, кто отказывался платить, угрожали не допускать к операциям, перевести на "бумажную" работу или лишить отсрочки от мобилизации. Установлено, что один из врачей был вынужден передать более 40 тыс. грн.

Правоохранители фиксировали еженедельные сборы денег в течение нескольких месяцев.

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Подозрения и меры пресечения

18 сентября 2026 года под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры двум заведующим отделениями и медицинскому директору было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины — в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц, сопряженном с вымогательством.

В отношении трех подозреваемых избраны меры пресечения.

  • Двум заведующим отделениями — содержание под стражей с альтернативой залога.
  • Медицинскому директору — ночной домашний арест.

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Прокуратура обжалует решение в отношении медицинского директора и настаивает на его отстранении от должности.

Автор: 

больница (1518) взятка (6403) врачи (1562) Офис Генпрокурора (3490)
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Топ комментарии
+13
Міністр охорони здоров'я, знову не при ділах?
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24.09.2026 13:04 Ответить
+11
Це ж ті що і ВЛК проводять людям за 15хв. максимум? Як все прогнило в усіх сферах...
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24.09.2026 13:04 Ответить
+8
Прокуратура оскаржує рішення щодо медичного директора та наполягає на його відстороненні від посади.
----------------------
Всмысле? Его не даже отстранили от работы?!!
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24.09.2026 13:04 Ответить

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