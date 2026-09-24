Увечері 24 вересня Росія атакує Україну ударними та реактивними БпЛА, - Повітряні сили (оновлено)

Увечері четверга 24 вересня, російські окупанти продовжують атакувати Україну ударними та реактивними БпЛА. У низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ударних БпЛА

О 23:34 - Дніпропетровщина: БпЛА повз Славгород , курс - північний.

О 23:36 - Реактивний БпЛА на півночі Житомирщини курсом на Рівненщину.

О 23:40 - БпЛА повз Краснокутськ на Харківщині, курс західний.

О 00:30 - Ударні БпЛА на Чернігівщині повз Гончарівське курсом на північ Київщини.

О 00:48 - Ударні БпЛА на півночі Чернігівщини на/повз Городню в західному напрямку.

О 01:03 - БпЛА на сході Харківщини курсом на Балаклію.

О 01:09 - Реактивні БпЛА через зону відчуження Чорнобильської АЕС курсом на Житомирщину.

О 01:17 - Реактивний БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Затоки/Сергіївки.

О 01:38 - Реактивний БпЛА на Житомир з з північного заходу.

О 01:39 - Одеса реактивний БпЛА над містом.

О 01:52 - Реактивні БпЛА з Брянської області на північ Чернігівщини південно-західним курсом у напрямку Київщини.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми повідомляли, що російський дрон влучив у медзаклад на Херсонщині: постраждали медсестри.

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