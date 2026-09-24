Дрон РФ влучив у медзаклад на Херсонщині: постраждали медсестри
У Білозерці Херсонської області російський безпілотник атакував медичний заклад, унаслідок чого постраждали двоє медсестер.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Херсонська обласна військова адміністрація повідомила у телеграм-каналі.
Внаслідок атаки постраждали двоє медсестер
Атака сталася близько 16:35. Поранення отримали дві медичні працівниці віком 48 та 53 роки. У них діагностували мінно-вибухові травми та струс головного мозку.
Обох постраждалих госпіталізували.
19 вересня російські війська завдали удару по селу Червоний Маяк у Херсонській області, унаслідок чого є загиблий та поранені.
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