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Новини Атаки безпілотників на Херсонщину
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Дрон РФ влучив у медзаклад на Херсонщині: постраждали медсестри

Російський БпЛА атакував медзаклад у Білозерці

У Білозерці Херсонської області російський безпілотник атакував медичний заклад, унаслідок чого постраждали двоє медсестер.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Херсонська обласна військова адміністрація повідомила у телеграм-каналі.

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Внаслідок атаки постраждали двоє медсестер

Атака сталася близько 16:35. Поранення отримали дві медичні працівниці віком 48 та 53 роки. У них діагностували мінно-вибухові травми та струс головного мозку.

Обох постраждалих госпіталізували.

19 вересня російські війська завдали удару по селу Червоний Маяк у Херсонській області, унаслідок чого є загиблий та поранені.

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Автор: 

безпілотник БпЛА (5980) лікарня (1264) обстріл (37028) Херсонська область (6989) Херсонський район (1075) Білозерка (111)
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