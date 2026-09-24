Дрон РФ попал в медицинское учреждение на Херсонщине: пострадали медсестры

В Белозерке Херсонской области российский беспилотник атаковал медицинское учреждение, в результате чего пострадали две медсестры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Херсонская областная военная администрация сообщила в Telegram-канале.

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В результате атаки пострадали две медсестры

Атака произошла около 16:35. Ранения получили две медицинские работницы в возрасте 48 и 53 лет. У них диагностировали минно-взрывные травмы и сотрясение головного мозга.

Обе пострадавшие были госпитализированы.

19 сентября российские войска нанесли удар по селу Красный Маяк в Херсонской области, в результате чего есть погибший и раненые.

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