Россияне нанесли удар по монастырю на Херсонщине: погиб священник, еще четверо ранены

Вчера, 19 сентября, российские войска нанесли удар по селу Красный Маяк в Херсонской области, в результате чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, около 15:00 российские террористы атаковали беспилотником монастырь в селе Красный Маяк Новорайской громады.

В результате удара вражеского FPV-дрона погиб 71-летний священнослужитель.

Также ранены еще четыре священника в возрасте 51, 53, 51 и 31 года. Предположительно, они получили минно-взрывные ранения.

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Что предшествовало

Напомним, за последние сутки российские войска атаковали Херсонскую область с помощью авиации, ударных дронов и артиллерии. Погибли три человека, еще девять получили ранения, среди них один ребенок.

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