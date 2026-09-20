Трое погибших на Херсонщине и более 10 атак на Днепропетровщине: последствия ударов РФ за сутки

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Херсонской области с помощью авиации, ударных дронов и артиллерии. Погибли три человека, еще девять получили ранения, в том числе один ребёнок. В Днепропетровской области враг более десяти раз наносил удары с помощью дронов и артиллерии по четырем районам области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОВА.

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Херсонская область

За минувшие сутки под вражеским авиационным, дроновым террором и артиллерийскими обстрелами находились Новорайск, Костырка, Садок, Берислав, Нововоронцовка, Урожайное, Львовские Отрубы, Нововоскресенское, Ингулец, Копани, Чайчино, Лиманец, Ингулевка, Витровое, Понятовка, Никольское, Дарьевка, Заречное, Ясная Поляна, Ульяновка, Федоровка, Токаревка, Ивановка, Антоновка, Зимовник, Камышаны, Александровка, Правдино, Осокоровка, Красный Маяк, Днепровское, Дудчаны, Белозерка, Михайловка, Новокаиры, Новотягинка, Отрадокаменка, Станислав, Украинка, Шевченковка, Широкая Балка, Софиевка и город Херсон.

"Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажный дом и 16 частных домов. Также оккупанты разрушили автозаправочную станцию, монастырь, хозяйственное сооружение, газопровод и частные автомобили", - отметил Прокудин.

В результате российской агрессии 3 человека погибли, еще 9 получили ранения, в том числе 1 ребёнок.

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Днепропетровская область

"Более 10 раз враг атаковал четыре района беспилотниками и артиллерией", - сообщил глава ОВА Ганжа.





В Кривом Роге загорелись продуктовые склады.

В Никопольском районе враг наносил удары по Никополю, Покровской, Червоногригоровской и Марганецкой громадам. Произошел пожар, разрушен торговый центр.

В Павлоградском районе нанесли удар по Богдановской громаде. Поврежден частный дом.

В Синельниковском районе противник нанес удар по Межевской громаде.

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