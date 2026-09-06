Оккупанты наносили удары по критически важной, транспортной и гражданской инфраструктуре на Херсонщине и Николаевщине: есть погибшие, более 20 человек ранены

За прошедшие сутки под российскими ударами на юге Украины оказались, в частности, Херсонская и Николаевская области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОВА.

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Обстрелы Херсонщины

Так, по данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, из-за российской агрессии в области 2 человека погибли, еще 20 получили ранения, в том числе 2 ребенка.

Под вражеским авиационным, дронным террором и артиллерийскими обстрелами за последние сутки находились Антоновка, Берислав, Белозерка, Урожайное, Новорайск, Правдино, Надеевка, Зоровка, Лиманец, Днепровское, Чернобаевка, Садовое, Новодмитровка, Молодежное, Степановка, Никольское, Приднепровское, Осокоровка, Дудчаны, Золотая Балка, Качкаровка, Львово, Милово, Михайловка, Новокаиры, Новоалександровка, Одрадокаменка, Александровка, Понятовка, Токаревка и город Херсон.

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Российские военные наносили удары по критической, транспортной и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 4 многоэтажных дома и 7 частных домов. Также оккупанты разрушили административное здание, вышку сотовой связи, хозяйственную постройку и газопровод.

Удары по Николаевщине

Как рассказал глава Николаевской ОВА Георгий Решетилов, вчера и сегодня враг атаковал область ударными БПЛА типа Shahed. Под ударом оказались транспортная и гражданская инфраструктура.

В результате атаки в Галициновской громаде погиб водитель . Поврежден грузовой автомобиль, возник пожар.

. Поврежден грузовой автомобиль, возник пожар. Также в г. Николаеве повреждены два многоквартирных дома, восемь грузовых автомобилей и два троллейбуса. Пострадавших нет.

В Николаевском районе вчера днем враг нанес артиллерийские удары по Куцурубской громаде. Пострадавших нет.

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