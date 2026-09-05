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Семья с двумя детьми пострадала в результате удара РФ по многоэтажному дому в Херсоне
Сегодня, 5 сентября, российские оккупанты нанесли удар с помощью дрона по многоэтажному дому в Днепровском районе Херсона, в результате чего есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Примерно в 21:00 вражеский дрон попал в балкон квартиры, где находились двое детей, мать и отец.
- Отмечается, что у 12-летнего мальчика и 11-летней девочки диагностировали взрывные травмы и осколочные ранения конечностей.
- 36-летняя женщина получила взрывную травму, ушиб головы и осколочное ранение плеча. У 39-летнего мужчины - взрывная травма и ранение лица.
Бригада скорой помощи доставила детей и мать в больницу в состоянии средней тяжести. Сейчас они находятся под наблюдением медиков.
Мужчине медики оказали помощь на месте.
Что предшествовало
Напомним, в полдень российские войска нанесли удар по пассажирскому поезду, следовавшему в Херсон. Повреждены два тепловоза.
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