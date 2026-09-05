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Родина з двома дітьми постраждала через удар РФ по багатоповерхівці в Херсоні
Сьогодні, 5 вересня, російські окупанти завдали удару дроном по багатоповерхівці у Дніпровському районі Херсона, унаслідок чого є постраждалі.
Про це повідомив голова ОВА Олесандр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Орієнтовно о 21:00 ворожий дрон влучив у балкон квартири, де перебували двоє дітей, мати та батько.
- Зазначається, що у 12-річного хлопчика та 11-річної дівчинки діагностували вибухові травми та уламкові поранення кінцівок.
- 36-річна жінка дістала вибухову травму, забій голови та уламкове поранення плеча. У 39-річного чоловіка - вибухова травма та поранення обличчя.
Бригада швидкої доставила дітей та матір до лікарні у стані середньої тяжкості. Наразі вони перебувають під наглядом медиків.
Чоловікові медики надали допомогу на місці.
Що передувало
Нагадаємо, опівдні російські війська вдарили по пасажирському потягу, який прямував до Херсона. Пошкоджені два тепловози.
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