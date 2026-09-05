Родина з двома дітьми постраждала через удар РФ по багатоповерхівці в Херсоні

Сьогодні, 5 вересня, російські окупанти завдали удару дроном по багатоповерхівці у Дніпровському районі Херсона, унаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомив голова ОВА Олесандр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Орієнтовно о 21:00 ворожий дрон влучив у балкон квартири, де перебували двоє дітей, мати та батько.

Зазначається, що у 12-річного хлопчика та 11-річної дівчинки діагностували вибухові травми та уламкові поранення кінцівок.

36-річна жінка дістала вибухову травму, забій голови та уламкове поранення плеча. У 39-річного чоловіка - вибухова травма та поранення обличчя.

Бригада швидкої доставила дітей та матір до лікарні у стані середньої тяжкості. Наразі вони перебувають під наглядом медиків.

Чоловікові медики надали допомогу на місці.

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Що передувало

Нагадаємо, опівдні російські війська вдарили по пасажирському потягу, який прямував до Херсона. Пошкоджені два тепловози.

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