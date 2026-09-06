Окупанти били по критичній, транспортній та цивільній інфраструктурі на Херсонщині й Миколаївщині: є загиблі, понад 20 осіб поранені

Упродовж минулої доби під російськими ударами на півдні України перебували, зокрема, Херсонська та Миколаївська області, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОВА.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Обстріли Херсонщини

Так, за даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, через російську агресію в області 2 людини загинули, ще 20 - дістали поранення, з них дві дитини.

Під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами минулої доби перебували Антонівка, Берислав, Білозерка, Урожайне, Новорайськ, Правдине, Надіївка, Зорівка, Лиманець, Дніпровське, Чорнобаївка, Садове, Новодмитрівка, Молодіжне, Степанівка, Микільське, Придніпровське, Осокорівка, Дудчани, Золота Балка, Качкарівка, Львове, Милове, Михайлівка, Новокаїри, Новоолександрівка, Одрадокам'янка, Олександрівка, Понятівка, Токарівка та місто Херсон.

Також читайте: Родина з двома дітьми постраждала через удар РФ по багатоповерхівці в Херсоні

Російські військові били по критичній, транспортній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, стільникову вежу, господарську споруду та газову трубу.

Удари по Миколаївщині

Як розповів голова Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, учора та сьогодні ворог атакував область ударними БпЛА типу "Shahed". Під атакою була транспортна та цивільна інфраструктура.

Унаслідок атаки в Галицинівській громаді загинув водій . Пошкоджено вантажний автомобіль, виникла пожежа.

. Пошкоджено вантажний автомобіль, виникла пожежа. Також у м. Миколаєві пошкоджено два багатоквартирні будинки, вісім вантажних автомобілів та два тролейбуси. Постраждалих немає.

У Миколаївському районі вчора вдень ворог завдав артилерійські удари по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ударів РФ по "Епіцентру" в Миколаєві. ФОТОрепортаж