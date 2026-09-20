Троє загиблих на Херсонщині та понад 10 атак Дніпропетровщини: наслідки ударів РФ за добу

Російські війська минулої доби атакували Херсонщину авіацією, ударними дронами та артилерією. Загинули троє людей, ще дев’ять дістали поранень, серед них одна дитина. На Дніпропетровщині ворог понад десять разів бив дронами та артилерією по чотирьох районах області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОВА.

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Херсонщина

Минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Новорайськ, Костирка, Садок, Берислав, Нововоронцовка, Урожайне, Львівські Отруби, Нововоскресенське, Інгулець, Копані, Чайчине, Лиманець, Інгулівка, Вітрове, Понятівка, Микільське, Дар'ївка, Зарічне, Ясна Поляна, Ульянівка, Федорівка, Токарівка, Іванівка, Антонівка, Зимівник, Комишани, Олександрівка, Правдине, Осокорівка, Червоний Маяк, Дніпровське, Дудчани, Білозерка, Михайлівка, Новокаїри, Новотягинка, Одрадокам'янка, Станіслав, Українка, Шевченківка, Широка Балка, Софіївка та місто Херсон.

"російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 16 приватних будинків. Також окупанти понівечили автозаправну станцію, монастир, господарську споруду, газопровід та приватні автомобілі", - зазначив Прокудін.

Через російську агресію 3 людини загинули, ще 9 - дістали поранення, з них - 1 дитина.

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Дніпропетровщина

"Понад 10 разів ворог атакував чотири райони безпілотниками та артилерією", - повідомив очільник ОВА Ганжа.





У Кривому Розі зайнялися продуктові склади.

На Нікопольщині ворог цілив по Нікополю, Покровській, Червоногригорівській і Марганецькій громадах. Сталася пожежа, понівечений торговельний центр.

У Павлоградському районі вдарили по Богданівській громаді. Пошкоджений приватний будинок.

У Синельниківському районі противник завдав удару по Межівській громаді.

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