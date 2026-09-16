РФ планирует построить "супертюрьму" на оккупированной Херсонщине: туда могут отправлять жителей с проукраинской позицией

Россия планирует построить на временно оккупированной части Херсонской области так называемую "супертюрьму" — крупный комплекс, который объединит СИЗО и колонии различных режимов. Это происходит на фоне систематических преследований оккупантами проукраинских жителей захваченных территорий.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на обновленную федеральную программу РФ "Развитие уголовно-исполнительной системы", передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, российские власти планируют создать семь мультирежимных учреждений Федеральной службы исполнения наказаний. Среди территорий, где должны появиться такие комплексы, указана и оккупированная часть Херсонской области.

Каждая "супертюрьма" может быть рассчитана более чем на 20 тысяч человек: 5380 мест планируется обустроить в следственных изоляторах, еще 15 120 — в колониях.

Помимо оккупированной Херсонской области, подобные комплексы планируется создать в Бурятии, Забайкальском крае, Калужской, Астраханской и Тюменской областях РФ. Первое такое учреждение российские власти планируют запустить в Татарстане к 2030 году.

По предварительным оценкам, один комплекс будет стоить от 13 до 20 млрд рублей. В Минюсте РФ рассчитывают, что объединение СИЗО и колоний позволит сократить расходы на содержание заключенных на 25–30%.

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Планы по расширению тюремной инфраструктуры появились на фоне общего сокращения числа заключенных в России. По данным российских СМИ, в конце 2021 года в российских местах лишения свободы находились около 465 тысяч человек, а в 2026 году — около 282 тысяч.

В то же время на временно оккупированных территориях Украины российские силовики преследуют людей с проукраинской позицией. Под репрессии попадают активисты, представители украинских органов власти, правоохранители, военные, а также гражданские лица, которых оккупанты обвиняют в помощи ВСУ, сотрудничестве с украинскими спецслужбами или участии в движении сопротивления.

В Херсонской области также были зафиксированы случаи похищения, незаконного удержания и пыток гражданских лиц. Оккупационные структуры преследуют и тех, кто отказывается сотрудничать с российской администрацией или открыто демонстрирует проукраинскую позицию.

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