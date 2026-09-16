РФ планує збудувати "супертюрму" на окупованій Херсонщині: туди можуть кидати жителів із проукраїнською позицією

Росія планує побудувати на тимчасово окупованій частині Херсонської області так звану "супертюрму" – великий комплекс, який об’єднає СІЗО та колонії різних режимів. Це відбувається на тлі систематичних переслідувань окупантами проукраїнських жителів захоплених територій.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на оновлену федеральну програму РФ "Розвиток кримінально-виконавчої системи", передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, російська влада планує створити сім мультирежимних установ Федеральної служби виконання покарань. Серед територій, де мають з’явитися такі комплекси, вказана й окупована частина Херсонщини.

Кожна "супертюрма" може бути розрахована більш ніж на 20 тисяч людей: 5380 місць планують облаштувати у слідчих ізоляторах, ще 15 120 – у колоніях.

Крім окупованої Херсонщини, подібні комплекси планують створити у Бурятії, Забайкальському краї, Калузькій, Астраханській і Тюменській областях РФ. Першу таку установу російська влада планує запустити в Татарстані до 2030 року.

За попередніми оцінками, один комплекс коштуватиме від 13 до 20 млрд рублів. У Мін’юсті РФ розраховують, що об’єднання СІЗО та колоній дозволить скоротити витрати на утримання ув’язнених на 25–30%.

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Плани розширення тюремної інфраструктури з’явилися на тлі загального скорочення кількості ув’язнених у Росії. За наведеними росЗМІ даними, наприкінці 2021 року в російських місцях позбавлення волі перебували близько 465 тисяч людей, а у 2026 році – близько 282 тисяч.

Водночас на тимчасово окупованих територіях України російські силовики переслідують людей із проукраїнською позицією. Під репресії потрапляють активісти, представники українських органів влади, правоохоронці, військові, а також цивільні, яких окупанти звинувачують у допомозі ЗСУ, співпраці з українськими спецслужбами чи участі в русі опору.

На Херсонщині також документували викрадення, незаконне утримання та катування цивільних. Окупаційні структури переслідують і людей, які відмовляються співпрацювати з російською адміністрацією або відкрито демонструють проукраїнську позицію.

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