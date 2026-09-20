Росіяни вдарили по монастирю на Херсонщині: загинув священник, ще четверо поранені

Учора, 19 вересня, російські війська завдали удару по селу Червоний Маяк у Херсонській області, унаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, близько 15:00 російські терористи атакували безпілотником монастир у селі Червоний Маяк Новорайської громади.

Через удар ворожого FPV-дрона загинув 71-річний священнослужитель.

Також поранено ще чотирьох священників віком 51, 53, 51 та 31 рік. Попередньо, вони дістали мінно-вибухові травми.

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Що передувало

Нагадаємо, минулої доби російські війська атакували Херсонщину авіацією, ударними дронами та артилерією. Загинули троє людей, ще дев’ять дістали поранень, серед них одна дитина.

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