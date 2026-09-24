Вечером 24 сентября Россия атакует Украину ударными и реактивными БПЛА, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером в четверг, 24 сентября, российские оккупанты продолжают наносить удары по Украине с помощью ударных и реактивных БПЛА. В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Движение ударных БПЛА

В 19:54 — Воздушные силы сообщают:

Реактивный БПЛА на севере Киевской области, курс на запад.

Реактивный БПЛА из Черкасской области на восток Киевской области.

Группа БПЛА на севере Черниговской области, движется в юго-западном направлении.

Ударный БПЛА к западу от Сум, курс на юг.

В 20:01 — Реактивный БПЛА в районе н.п. Лугины в Житомирской области, курс на юг.

В 20:06 — Реактивный БПЛА курсом на Васильков в Киевской области с юга.

Обновленная информация

В 20:50 – Ударный БПЛА в р-не Канова курс западный.

В 20:51 – Ударный БПЛА в р-не Камышни (Полтавщина) курс западный.

В 20:51 – Ударный БПЛА в направлении Чернигова с северо-востока.

В 20:54 – Реактивный БПЛА из Брянской области на север Черниговщины юго-западным курсом в направлении Киевщины.

Обновленная информация

В 21:59 – БПЛА на Черниговщине в грайоне Городни и Сновска, курс юго-западный и южный

В 22:01 – КАБы на Запорожскую область и Донетчину.

В 22:02 – Реактивные БПЛА через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом на Житомирщину.

В 22:15 - Реактивный БПЛА на Житомирщине, мимо н.п.Олевск курсом на Ривненскую область.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

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