Вечером 24 сентября Россия атакует Украину ударными и реактивными БПЛА, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером в четверг, 24 сентября, российские оккупанты продолжают наносить удары по Украине с помощью ударных и реактивных БПЛА. В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение ударных БПЛА
В 19:54 — Воздушные силы сообщают:
- Реактивный БПЛА на севере Киевской области, курс на запад.
- Реактивный БПЛА из Черкасской области на восток Киевской области.
- Группа БПЛА на севере Черниговской области, движется в юго-западном направлении.
- Ударный БПЛА к западу от Сум, курс на юг.
В 20:01 — Реактивный БПЛА в районе н.п. Лугины в Житомирской области, курс на юг.
В 20:06 — Реактивный БПЛА курсом на Васильков в Киевской области с юга.
Обновленная информация
В 20:50 – Ударный БПЛА в р-не Канова курс западный.
В 20:51 – Ударный БПЛА в р-не Камышни (Полтавщина) курс западный.
В 20:51 – Ударный БПЛА в направлении Чернигова с северо-востока.
В 20:54 – Реактивный БПЛА из Брянской области на север Черниговщины юго-западным курсом в направлении Киевщины.
Обновленная информация
В 21:59 – БПЛА на Черниговщине в грайоне Городни и Сновска, курс юго-западный и южный
В 22:01 – КАБы на Запорожскую область и Донетчину.
В 22:02 – Реактивные БПЛА через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом на Житомирщину.
В 22:15 - Реактивный БПЛА на Житомирщине, мимо н.п.Олевск курсом на Ривненскую область.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
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