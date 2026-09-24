ВАКС затвердив угоду з Пашинським у справі про нафтопродукти: він віддасть 1,1 млрд грн у бюджет та Силам оборони

Вищий антикорупційний суд України затвердив угоду про визнання винуватості з колишнім в.о. голови Адміністрації президента Сергієм Пашинським у справі про арештовані нафтопродукти. У межах угоди 1,1 млрд гривень спрямують до бюджету та на потреби Сил оборони України.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), інформує Цензор.НЕТ.

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Слідство не називає імені фігуранта, однак з матеріалів справи випливає, що, ймовірно, ідеться про Сергія Пашинського.

Суть звинувачення

Йдеться про обставини березня-червня 2014 року, коли засуджений використав службове становище для заволодіння арештованими нафтопродуктами, що спричинило збитки державі на понад 817 мільйонів гривень. Крім того, фігуранту інкримінували участь у злочинній організації.

За умовами угоди він повністю визнав вину за частиною 2 статті 364 та частиною 1 статті 255 Кримінального кодексу і погодився надати слідству викривальні свідчення.

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На що зобов'язується засуджений

Згідно з угодою, колишній посадовець має:

відшкодувати державі 600 мільйонів гривень до загального фонду держбюджету поетапно протягом 2,5 років з моменту набрання вироком чинності;

перерахувати 400 мільйонів гривень фонду "Повернись живим" (або забезпечити постачання озброєння на цю ж суму) протягом 6 місяців;

перерахувати 100 мільйонів гривень благодійному фонду "Спільнота Стерненка" на озброєння для Сил оборони протягом 30 днів;

сплатити штраф у розмірі 850 тисяч гривень як основне покарання;

сплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень з позбавленням права обіймати посади в органах влади та місцевого самоврядування строком на рік як додаткове покарання.

Загалом на користь бюджету та Сил оборони Пашинський має перерахувати 1,1 мільярда гривень. Конфіскацію майна не призначили, оскільки таке покарання за статтею 255 КК запровадили законом лише в червні 2020 року — тобто після моменту вчинення злочину.

У разі невиконання засудженим умов угоди Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернеться до ВАКС з клопотанням про скасування вироку та розгляд справи в загальному порядку.

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