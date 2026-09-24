ВАКС утвердил соглашение с Пашинским по делу о нефтепродуктах: он перечислит 1,1 млрд грн в бюджет и Силам обороны

Высший антикоррупционный суд Украины утвердил соглашение о признании вины с бывшим и.о. главы Администрации президента Сергеем Пашинским по делу об арестованных нефтепродуктах. В рамках соглашения 1,1 млрд гривен будет направлено в бюджет и на нужды Сил обороны Украины.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), информирует Цензор.НЕТ.

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Следствие не называет имени фигуранта, однако из материалов дела следует, что, вероятно, речь идет о Сергее Пашинском.

Суть обвинения

Речь идет об обстоятельствах марта-июня 2014 года, когда осужденный использовал служебное положение для завладения арестованными нефтепродуктами, что нанесло ущерб государству на сумму свыше 817 миллионов гривен. Кроме того, фигуранту инкриминировали участие в преступной организации.

По условиям соглашения он полностью признал вину по части 2 статьи 364 и части 1 статьи 255 Уголовного кодекса и согласился дать следствию обличительные показания.

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К чему обязуется осужденный

Согласно соглашению, бывший чиновник должен:

возместить государству 600 миллионов гривен в общий фонд госбюджета поэтапно в течение 2,5 лет с момента вступления приговора в силу;

перечислить 400 миллионов гривен в фонд "Повернись живим" (или обеспечить поставку вооружения на эту же сумму) в течение 6 месяцев;

перечислить 100 миллионов гривен благотворительному фонду "Сообщество Стерненко" на вооружение для Сил обороны в течение 30 дней;

уплатить штраф в размере 850 тысяч гривен в качестве основного наказания;

уплатить штраф в размере 17 тысяч гривен с лишением права занимать должности в органах власти и местного самоуправления сроком на один год в качестве дополнительного наказания.

В общей сложности в пользу бюджета и Сил обороны Пашинский должен перечислить 1,1 миллиарда гривен. Конфискация имущества не назначена, поскольку такое наказание по статье 255 УК было введено законом только в июне 2020 года - то есть после момента совершения преступления.

В случае невыполнения осужденным условий соглашения Специализированная антикоррупционная прокуратура обратится в ВАКС с ходатайством об отмене приговора и рассмотрении дела в общем порядке.

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