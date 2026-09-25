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Новини Фотошопи політиків
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Кремлівський зомбіленд, нафтова "движуха", великий переможець. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

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Кремлівський зомбіленд

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Результати "виборів"

фотожаба

Все, що треба знати про вибори у росії

фотожаба

Зробили це разом

фотожаба

фотожаба

фотожаба

Все нормально...

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фотожаба

По-перше – це красиво!

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Движуха

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фотожаба

Попередження було...

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Великий переможець

фотожаба

Пам’ятаємо

фотожаба

Стурбованість

фотожаба

фотожаба

... бо вони щось знають

фотожаба

За планом

фотожаба

Світогляд

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Автор: 

політика (5326) путін володимир (13679) росія (47955) фотожаба (15048)
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