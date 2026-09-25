ДТП із чотирма загиблими на Закарпатті: суд відпустив підозрюваного водія під домашній арешт, прокуратура оскаржила рішення. ФОТО

У Закарпатській області суд змінив запобіжний захід 65-річному водію Skoda Octavia, якого підозрюють у причетності до ДТП, що забрала життя чотирьох пасажирів рейсового мікроавтобуса. Замість тримання під вартою чоловіка відправили під цілодобовий домашній арешт.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили у Закарпатській обласній прокуратурі.

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Аварія сталася близько 16:30 28 серпня у селі Сокирниця Хустського району. Зіткнулися Skoda Octavia, вантажний автомобіль та рейсовий мікроавтобус, який курсував за маршрутом "Ужгород – Усть-Чорна".

За даними слідства, водій Skoda, виїжджаючи на головну дорогу в напрямку Хуста, не надав переваги вантажівці. Її водій, намагаючись уникнути зіткнення, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з пасажирським мікроавтобусом.

На місці ДТП загинула 17-річна дівчина, ще семеро людей зазнали травм. Згодом троє потерпілих померли у лікарні.

Таким чином, жертвами аварії стали четверо пасажирів мікроавтобуса – 16- та 17-річні жителі села Усть-Чорна Тячівського району, 39-річна жінка та 72-річний місцевий житель. Водій та інші пасажири мікроавтобуса зазнали травм.











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65-річному водію Skoda повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Максимальна санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

21 вересня Ужгородський міськрайонний суд задовольнив клопотання захисту та змінив підозрюваному безальтернативне тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

У прокуратурі вважають такий запобіжний захід надто м’яким і таким, що не відповідає тяжкості інкримінованого злочину та обставинам справи. Прокурори вже подали апеляційну скаргу на рішення суду.

Наразі тривають експертні дослідження та встановлюються всі обставини аварії.

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