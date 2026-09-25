ДТП с четырьмя погибшими на Закарпатье: суд отпустил подозреваемого водителя под домашний арест, прокуратура обжаловала решение. ФОТО

В Закарпатской области суд изменил меру пресечения в отношении 65-летнего водителя Skoda Octavia, которого подозревают в причастности к ДТП, унесшему жизни четырех пассажиров рейсового микроавтобуса. Вместо содержания под стражей мужчину поместили под круглосуточный домашний арест.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Закарпатской областной прокуратуре.

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Авария произошла около 16:30 28 августа в селе Сокирница Хустского района. Столкнулись Skoda Octavia, грузовой автомобиль и рейсовый микроавтобус, который курсировал по маршруту "Ужгород – Усть-Черная".

По данным следствия, водитель Skoda, выезжая на главную дорогу в направлении Хуста, не уступил дорогу грузовику. Его водитель, пытаясь избежать столкновения, выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом.

На месте ДТП погибла 17-летняя девушка, еще семь человек получили травмы. Впоследствии трое пострадавших скончались в больнице.

Таким образом, жертвами аварии стали четверо пассажиров микроавтобуса — 16- и 17-летние жители села Усть-Черная Тячевского района, 39-летняя женщина и 72-летний местный житель. Водитель и остальные пассажиры микроавтобуса получили травмы.











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65-летнему водителю Skoda сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек. Максимальная санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

21 сентября Ужгородский городской районный суд удовлетворил ходатайство защиты и заменил подозреваемому безальтернативное содержание под стражей на круглосуточный домашний арест.

В прокуратуре считают такую меру пресечения слишком мягкой и несоответствующей тяжести инкриминируемого преступления и обстоятельствам дела. Прокуроры уже подали апелляционную жалобу на решение суда.

В настоящее время продолжаются экспертные исследования и устанавливаются все обстоятельства аварии.

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