ДТП с четырьмя погибшими на Закарпатье: суд отпустил подозреваемого водителя под домашний арест, прокуратура обжаловала решение. ФОТО
В Закарпатской области суд изменил меру пресечения в отношении 65-летнего водителя Skoda Octavia, которого подозревают в причастности к ДТП, унесшему жизни четырех пассажиров рейсового микроавтобуса. Вместо содержания под стражей мужчину поместили под круглосуточный домашний арест.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Закарпатской областной прокуратуре.
Авария произошла около 16:30 28 августа в селе Сокирница Хустского района. Столкнулись Skoda Octavia, грузовой автомобиль и рейсовый микроавтобус, который курсировал по маршруту "Ужгород – Усть-Черная".
По данным следствия, водитель Skoda, выезжая на главную дорогу в направлении Хуста, не уступил дорогу грузовику. Его водитель, пытаясь избежать столкновения, выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом.
На месте ДТП погибла 17-летняя девушка, еще семь человек получили травмы. Впоследствии трое пострадавших скончались в больнице.
Таким образом, жертвами аварии стали четверо пассажиров микроавтобуса — 16- и 17-летние жители села Усть-Черная Тячевского района, 39-летняя женщина и 72-летний местный житель. Водитель и остальные пассажиры микроавтобуса получили травмы.
65-летнему водителю Skoda сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек. Максимальная санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
21 сентября Ужгородский городской районный суд удовлетворил ходатайство защиты и заменил подозреваемому безальтернативное содержание под стражей на круглосуточный домашний арест.
В прокуратуре считают такую меру пресечения слишком мягкой и несоответствующей тяжести инкриминируемого преступления и обстоятельствам дела. Прокуроры уже подали апелляционную жалобу на решение суда.
В настоящее время продолжаются экспертные исследования и устанавливаются все обстоятельства аварии.
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