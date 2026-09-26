Росіяни вдруге за тиждень атакували підприємство "Kromberg&Schubert" на Житомирщині. ФОТО
У п'ятницю, 25 вересня, у Житомирській громаді вдруге за тиждень під російською атакою опинилося підприємство з іноземними інвестиціями "Kromberg&Schubert".
Про це повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог продовжує завдавати удари по знищеним раніше цивільним підприємствам на Житомирщині. Сьогодні вдруге за поточний тиждень під атакою опинилося підприємтсво з іноземними інвестиціями Kromberg & Schubert в Житомирській громаді", - розповів посадовець.
За його словами, на місці влучання працюють рятувальники ДСНС, вибухотехніки та спеціальні служби.
За попередньою інформацією жертв та постраждалих немає.
Пожежу ліквідували
Згодом у ДСНС повідомили, що вогнеборці ліквідували пожежу після російської атаки.
"Внаслідок ворожої атаки загорілося одне з підприємств області. До ліквідації наслідків залучили 81 рятувальника та 21 одиницю техніки ДСНС. Сапери обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Попередньо, загиблих і травмованих немає", - сказано в повідомленні.
Що передувало
- Нагадаємо, що під час російської атаки на Житомир 9 серпня руйнувань зазнало підприємство Кромберг енд Шуберт зі 100% німецькими інвестиціями.
- 22 вересня російські окупанти знову завдали удару по цьому підприємству.
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