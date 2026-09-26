Трамп анонсував ще дві зустрічі із Сі Цзіньпіном цього року: у Китаї та на саміті G20 у Маямі

Президент США Дональд Трамп після візиту китайського лідера Сі Цзіньпіна до Вашингтона заявив, що матиме з ним ще дві зустрічі цього року.

Про це глава Білого дому написав у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

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Анонс нових зустрічей

Трамп заявив, що його зустріч з лідером Китаю "стала символом дружби, сили та успіху" для обох країн.

"Ми знову зустрінемося в листопаді в Китаї, а потім на саміті G20 у грудні в Маямі, штат Флорида. Багато чого було зроблено і ще багато буде зроблено. Я з нетерпінням чекаю на нашу наступну зустріч!" - написав американський президент.

Що передувало

У четвер, 24 вересня, у Вашингтоні відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Очільник КНР приїхав до США вперше за 11 років.

Президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі в Білому домі обговорили низку глобальних і регіональних питань, зокрема ситуацію в Україні, на Близькому Сході та Корейському півострові.

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