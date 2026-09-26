Трамп анонсував ще дві зустрічі із Сі Цзіньпіном цього року: у Китаї та на саміті G20 у Маямі
Президент США Дональд Трамп після візиту китайського лідера Сі Цзіньпіна до Вашингтона заявив, що матиме з ним ще дві зустрічі цього року.
Про це глава Білого дому написав у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
Анонс нових зустрічей
Трамп заявив, що його зустріч з лідером Китаю "стала символом дружби, сили та успіху" для обох країн.
"Ми знову зустрінемося в листопаді в Китаї, а потім на саміті G20 у грудні в Маямі, штат Флорида. Багато чого було зроблено і ще багато буде зроблено. Я з нетерпінням чекаю на нашу наступну зустріч!" - написав американський президент.
Що передувало
- У четвер, 24 вересня, у Вашингтоні відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Очільник КНР приїхав до США вперше за 11 років.
- Президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі в Білому домі обговорили низку глобальних і регіональних питань, зокрема ситуацію в Україні, на Близькому Сході та Корейському півострові.
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