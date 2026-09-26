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Новини Зустріч Трампа із Сі
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Трамп анонсував ще дві зустрічі із Сі Цзіньпіном цього року: у Китаї та на саміті G20 у Маямі

Зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна: що просив Зеленський?

Президент США Дональд Трамп після візиту китайського лідера Сі Цзіньпіна до Вашингтона заявив, що матиме з ним ще дві зустрічі цього року.

Про це глава Білого дому написав у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

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Анонс нових зустрічей 

Трамп заявив, що його зустріч з лідером Китаю "стала символом дружби, сили та успіху" для обох країн.

"Ми знову зустрінемося в листопаді в Китаї, а потім на саміті G20 у грудні в Маямі, штат Флорида. Багато чого було зроблено і ще багато буде зроблено. Я з нетерпінням чекаю на нашу наступну зустріч!" - написав американський президент.

допис трампа

Що передувало

  • У четвер, 24 вересня, у Вашингтоні відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Очільник КНР приїхав до США вперше за 11 років.
  • Президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі в Білому домі обговорили низку глобальних і регіональних питань, зокрема ситуацію в Україні, на Близькому Сході та Корейському півострові.

Читайте також: Трамп та Сі Цзіньпін зустрілися у Білому домі: "Китай і США – великі держави, розвиватимемо дружбу"

Автор: 

Китай (3299) США (22708) Сі Цзіньпін (450) Трамп Дональд (8314)
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