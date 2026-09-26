УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13927 відвідувачів онлайн
Новини
3 146 2

Масштабна ДТП на Житомирщині: зіткнулися дві вантажівки та два легковики, 6 постраждалих, серед них - діти. ФОТОрепортаж

6 осіб постраждали внаслідок ДТП на Житомирщині, серед них - 3 дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Обставини інциденту 

Як зазначається, аварія сталася вранці поблизу с. Березівка Житомирського району за участю двох вантажівок та двох легковиків.

Також читайте: ДТП із чотирма загиблими на Закарпатті: суд відпустив підозрюваного водія під домашній арешт, прокуратура оскаржила рішення. ФОТО

Рятувальники за допомогою електроінструмента деблокували затиснутого водія одного з легковиків та передали його медикам. Інших постраждалих також медики госпіталізували.

Обставини події з’ясовують фахівці.

ДТП на Житомирщині
ДТП на Житомирщині
ДТП на Житомирщині
ДТП на Житомирщині

Також дивіться: Причіп із трьома окупантами відчепився від квадроцикла, обігнав його та вилетів на узбіччя. ВIДЕО

Автор: 

ДТП (4688) Житомирська область (1314) Житомирський район (70) Березівка (1)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 