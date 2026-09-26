Масштабна ДТП на Житомирщині: зіткнулися дві вантажівки та два легковики, 6 постраждалих, серед них - діти. ФОТОрепортаж
6 осіб постраждали внаслідок ДТП на Житомирщині, серед них - 3 дітей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Обставини інциденту
Як зазначається, аварія сталася вранці поблизу с. Березівка Житомирського району за участю двох вантажівок та двох легковиків.
Рятувальники за допомогою електроінструмента деблокували затиснутого водія одного з легковиків та передали його медикам. Інших постраждалих також медики госпіталізували.
Обставини події з’ясовують фахівці.
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