Масштабна ДТП на Житомирщині: зіткнулися дві вантажівки та два легковики, 6 постраждалих, серед них - діти. ФОТОрепортаж

6 осіб постраждали внаслідок ДТП на Житомирщині, серед них - 3 дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Обставини інциденту

Як зазначається, аварія сталася вранці поблизу с. Березівка Житомирського району за участю двох вантажівок та двох легковиків.

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Рятувальники за допомогою електроінструмента деблокували затиснутого водія одного з легковиків та передали його медикам. Інших постраждалих також медики госпіталізували.

Обставини події з’ясовують фахівці.









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