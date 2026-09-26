Масштабное ДТП на Житомирщине: столкнулись два грузовика и два легковых автомобиля, 6 пострадавших, среди них — дети. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вследствие ДТП в Житомирской области пострадали 6 человек, в том числе 3 детей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Обстоятельства происшествия
Как отмечается, авария произошла утром вблизи с. Березовка Житомирского района с участием двух грузовиков и двух легковых автомобилей.
Спасатели с помощью электроинструмента деблокировали зажатого водителя одного из легковых автомобилей и передали его медикам. Остальных пострадавших также госпитализировали.
Обстоятельства происшествия выясняют специалисты.
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