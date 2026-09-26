Путін може легко завершити війну: достатньо лише оголосити про "перемогу" й забратися додому, - Келлог

Колишній спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що Володимир Путін має змогу завершити війну в Україні, наголосивши, що українські сили продовжують чинити опір російському наступу та дедалі частіше завдають ударів по цілях на території Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AFPI.

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Путін має забратися з України

"Щодо Росії - гадаю, цю війну можна було б дуже легко завершити хоч завтра. Путіну достатньо лише оголосити про "перемогу" й забратися додому. Він не зможе захопити всю Україну - йому це не під силу. У нього немає для цього відповідних бойових спроможностей. Натомість він завдає ударів по населених пунктах", - зазначив Келлог.

Він додав, що Росії не вдалося захопити ні Харків, ні Київ, ні будь-які великі міста.

"Йому (Путіну, - ред.) просто треба усвідомити, що це не закінчиться для нього добре. Гадаю, його непокоїть те, що якщо він завершить війну й поверне військових додому, то зіткнеться з проблемами всередині країни, з невдоволенням населення. А тепер, коли Україна завдає ударів углиб території, це створює для Росії реальні проблеми", - додав Келлог.

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Україна не здасться

Він також наголосив, що Україна не здасться, українці не віддадуть свої землі добровільно.

"Це потужна бойова сила; вони діють надзвичайно ефективно. Гадаю, нам просто треба сказати Путіну - хоча він цього й не хоче чути: "Час повертатися додому й припинити цю війну". Адже саме він є її ініціатором", - наголосив Келлог.

За словами Келлога, Росія не перемагає в цій війні: "Розумієте, їхнє визначення перемоги суттєво відрізняється від мого. Вони навіть не перетнули Дніпро".

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