Келлог про позицію Трампа щодо вимог Путіна до України: "Потрібна земля – воюйте за неї"

Американський президент Дональд Трамп не тиснув на Володимира Зеленського, щоб Україна добровільно віддала Росії Донбас, як цього хотів диктатор Путін. Він також не знав про кількість українських втрат під час російської окупації Криму.

Про це колишній спецпредставник США з питань України Кіт Келлог сказав в інтерв’ю для Наталії Мосейчук, передає Цензор.НЕТ.

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Про Донбас

За його словами, Трамп випробував "усі дипломатичні зусилля", щоб завершити війну між РФ та Україною.

"Він особисто не тиснув на президента Зеленського, щоб той добровільно віддав Донбас чи Донецьку область. Здається, це стало зрозуміло під час саміту на Алясці. Гадаю, Путін сподівався, що Трамп натисне на Зеленського, щоб віддати йому залишки Донеччини. Цього не сталося. Бо Трамп, по суті, озвучив те саме, що і я: "Якщо вам потрібна ця земля — воюйте за неї", — сказав Келлог.

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Про Крим

Келлог також розповів про розмову між Трампом і Зеленським про втрати під час окупації РФ Криму.

За словами експосланця, розмова почалася, коли президент Зеленський був в Овальному кабінеті Білого — там висіла карта із зображенням Криму. Тоді американський президент запитав, скількох солдатів Україна втратила під час російської анексії півострова.

"Зеленський відповів: "Одного (ймовірно, йдеться про Сергія Кокуріна, якого вбили 18 березня 2014 року в Сімферополі — ред.). Ми втратили одного, бо ви сказали нам не воювати". Трамп цього не знав. Кожна адміністрація відрізняється від попередньої, але я не бачив жодного жалю чи розчарування щодо підтримки України. Трамп відчуває те саме", — каже Келлог.

Як уточнив ексспецпредставник президента США, Трамп "на особистому рівні не любить конфлікти", а втрати "його пригнічують".

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Плани РФ

Коментуючи наслідки російсько-української війни для Москви, Келлог також назвав "астрономічними" втрати Росії на фронті – від 1,2 до 1,5 млн вбитими й пораненими.

Як військова людина, він просто не може зрозуміти такої зацикленості Путіна та вважає, що це дорого йому коштуватиме.

За словами Келлога, цілі Кремля можуть виходити далеко за межі нині окупованих територій — Росія прагне контролювати також Одеську та Запорізьку області. Він наголосив, що саме тому важливо досягти умов, які не дозволять Москві продовжувати агресію проти України.

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Нагадаємо, 24 серпня британська газета The Times повідомила, що Київ разом із представниками президента США Дональда Трампа та європейськими посадовцями розробили спільний план припинення війни. Він передбачає припинення вогню, взаємне відведення російських та українських військ від лінії фронту та створення буферної зони.