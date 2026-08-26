Келлог о позиции Трампа относительно требований Путина к Украине: "Нужна земля - воюйте за нее"

Американский президент Дональд Трамп не оказывал давления на Владимира Зеленского с целью заставить Украину добровольно передать России Донбасс, как того хотел диктатор Путин. Он также не знал о численности украинских потерь во время российской оккупации Крыма.

Об этом бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог сказал в интервью Наталье Мосейчук, передает Цензор.НЕТ.

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О Донбассе

По его словам, Трамп испробовал "все дипломатические усилия", чтобы положить конец войне между РФ и Украиной.

"Он лично не оказывал давления на президента Зеленского, чтобы тот добровольно отдал Донбасс или Донецкую область. Кажется, это стало ясно во время саммита на Аляске. Думаю, Путин надеялся, что Трамп окажет давление на Зеленского, чтобы тот отдал ему остатки Донецкой области. Этого не произошло. Потому что Трамп, по сути, озвучил то же самое, что и я: "Если вам нужна эта земля - воюйте за нее", - сказал Келлог.

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О Крыме

Келлог также рассказал о разговоре между Трампом и Зеленским о потерях во время оккупации Крыма РФ.

По словам бывшего посла, разговор начался, когда президент Зеленский находился в Овальном кабинете Белого дома — там висела карта с изображением Крыма. Тогда американский президент спросил, сколько солдат Украина потеряла во время российской аннексии полуострова.

"Зеленский ответил: "Одного (вероятно, речь идет о Сергее Кокурине, которого убили 18 марта 2014 года в Симферополе - ред.). Мы потеряли одного, потому что вы сказали нам не воевать". Трамп об этом не знал. Каждая администрация отличается от предыдущей, но я не видел ни малейшего сожаления или разочарования в отношении поддержки Украины. Трамп испытывает то же самое", - говорит Келлог.

Как уточнил экс-спецпредставитель президента США, Трамп "на личном уровне не любит конфликты", а потери "его угнетают".

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Планы РФ

Комментируя последствия российско-украинской войны для Москвы, Келлог также назвал "астрономическими" потери России на фронте - от 1,2 до 1,5 млн убитых и раненых.

Как военный, он просто не может понять такую зацикленность Путина и считает, что это дорого ему обойдется.

По словам Келлога, цели Кремля могут выходить далеко за пределы ныне оккупированных территорий - Россия стремится контролировать также Одесскую и Запорожскую области. Он подчеркнул, что именно поэтому важно добиться условий, которые не позволят Москве продолжать агрессию против Украины.

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Напомним, 24 августа британская газета The Times сообщила, что Киев совместно с представителями президента США Дональда Трампа и европейскими чиновниками разработал совместный план прекращения войны. Он предусматривает прекращение огня, взаимный отвод российских и украинских войск от линии фронта и создание буферной зоны.