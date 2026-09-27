Окупанти вдарили по Запорізькій області: троє загиблих, є поранені. ФОТОрепортаж
Вночі 27 вересня 2026 року війська РФ завдали ударів по Запорізькій області. Є жертви та поранені.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Михайло Семікін, інформує Цензор.НЕТ.
Удар по Комишувасі
Як зазначається, росіяни вбили чоловіка у Комишувасі. Ще одна жінка поранена.
"Ворог ударив по селищу. Один будинок зруйнований, ще кілька поруч пошкоджені. Звичайні домівки. Звичайні люди. І знову російський удар", - йдеться у повідомленні.
Пізніше стало відомо, що кількість поранених зросла до чотирьох людей - поранено жінка та трьох чоловіків.
Атака на Новотаврійське
Також зазначається, що росіяни вбили двох людей у Новотаврійському.
"Ворог ударив по автомобілю, який їхав селом. Машина загорілася. Загинули чоловік і жінка", - йдеться у повідомленні.
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