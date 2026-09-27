Оккупанты нанесли удар по Запорожской области: трое погибших, есть раненые. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью 27 сентября 2026 года войска РФ нанесли удары по Запорожской области. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Михаил Семикин, сообщает Цензор.НЕТ.

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Удар по Комышуваси

Как отмечается, россияне убили мужчину в Камышевахе. Еще одна женщина ранена.

"Враг нанес удар по поселку. Один дом разрушен, еще несколько рядом повреждены. Обычные дома. Обычные люди. И снова российский удар", — говорится в сообщении.





Позже стало известно, что число раненых возросло до четырех человек — ранены женщина и трое мужчин.

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Атака на Новотаврийское

Также отмечается, что россияне убили двух человек в Новотаврийском.

"Враг нанес удар по автомобилю, который ехал по селу. Машина загорелась. Погибли мужчина и женщина", — говорится в сообщении.

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